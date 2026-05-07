El mejor whisky y la coctelería de autor se disfrutan juntos en Cipolletti 

Las etiquetas icónicas se combinarán con la técnica, la creatividad y el storytelling | Foto: Gentileza.

La antigua esquina de Av. Fernandez Oro y Belgrano, a metros del Complejo Cultural en Cipolletti, se prepara por estas horas para ser escenario de un encuentro único, pensado para amantes de la coctelería y el whisky de alta gama.

La invitación es para este jueves 7, a partir de las 21 horas, cuando se abran las puertas a quienes buscan una nueva experiencia con este destilado escocés que nunca pierde jerarquía. De la mano de “Chivas Regal” y de su Brand Ambassador en el país, Roi González, los organizadores de este evento habilitarán la degustación de una selección especial de cocktails, con la hospitalidad premium y el espíritu elegante y contemporáneo que caracteriza a “Noble Bar”, el gran anfitrión.

Foto: Gentileza.

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Reconocido por su trayectoria de primer nivel en Argentina y por formar parte del equipo de “Presidente Bar”, uno de los bares más prestigiosos de Latinoamérica, adelantaron que Roi contará con la compañía del bartender de Noble Bar, Federico Sotero, y de un invitado valletano, Hernán Di Giácomo. El Dj Mauri Flores se sumará con su talento a un ambiente ideal, de la mano de la música Progressive House y de sus magníficos habanos importados.

Roi Gonzalez, visita estelar en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Así, las etiquetas icónicas de la marca centenaria europea se combinarán con la técnica, la creatividad y el storytelling de una propuesta pensada para acercar el whisky a nuevas experiencias sensoriales. Las y los interesados en hacer sus reservas, pueden escribir vía Whatsapp al 2995082121, además de seguir las novedades en Instagram, en @noblebarok.