Aumento a niñeras en mayo 2026: nuevos sueldos y horarios que necesitás saber

Empleadas domésticas: el esquema salarial para quienes se dedican al cuidado infantil inicia el mes con cambios profundos en su estructura. Tras el último acuerdo paritario, el aumento a niñeras —encuadradas oficialmente como Personal para Asistencia y Cuidado de Personas— establece una suba acumulativa que para mayo 2026 alcanza el 1,6% adicional al 1,8% retroactivo de abril.

Esta actualización no solo modifica el básico de empleadas domésticas, sino que integra de forma progresiva las sumas no remunerativas que se percibían hasta marzo, simplificando el recibo de sueldo pero elevando el costo de la hora de servicio.

Para las familias de Río Negro y Neuquén, el aumento a niñeras tiene un componente extra: el adicional por zona desfavorable subió un punto porcentual, consolidando el salario de bolsillo más alto del país para este rubro.

Valor por hora y mensual: el nuevo aumento a niñeras en mayo 2026

La escala salarial nacional para el personal de la Cuarta Categoría ya cuenta con los valores mínimos obligatorios. Con el aumento a niñeras aplicado sobre la base actualizada, los montos para mayo 2026 se dividen según la modalidad de contratación:

Personal con retiro : $3.664,66 por hora y $463.353,02 por mes.

: $3.664,66 por hora y $463.353,02 por mes. Personal sin retiro: $4.084,36 por hora y $514.678,75 por mes.

Estos valores de referencia para el aumento a niñeras ya incorporan el primer 50% de la suma no remunerativa de marzo que pasó al básico. Es fundamental que los empleadores ajusten estas cifras en el portal de ARCA para que la base de cálculo de la ART y las contribuciones patronales sea la correcta, evitando deudas previsionales por liquidaciones desactualizadas.

Impacto del aumento a niñeras en la Patagonia: zona desfavorable al 31%

Para quienes contratan el servicio de niñeras en el sur argentino, el acuerdo paritario trajo una novedad histórica: el adicional regional subió del 30% al 31%. Este incremento es obligatorio en todas las provincias patagónicas y debe aplicarse sobre los nuevos básicos de mayo 2026.

💡 Calculadora para Río Negro y Neuquén

Si tu niñera trabaja con retiro, el cálculo para este mes es:

Sueldo Básico (Nacional): $3.664,66 por hora.

Plus Zona Desfavorable (31%): $1.136,04.

Total por hora en la región: $4.800,70 (sin contar el 1% de antigüedad).

Al formalizar el aumento a niñeras en nuestra región, el empleador debe recordar que el 10 de mayo 2026 vence el plazo para pagar los aportes mensuales.

Cumplir con la registración no solo garantiza el acceso de la trabajadora a la obra social y jubilación, sino que permite al hogar deducir el gasto del Impuesto a las Ganancias. La transparencia en el pago del aumento a niñeras es la única garantía para un vínculo laboral seguro y bajo las normativas vigentes de ARCA y la Ley 26.844.