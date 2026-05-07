Escándalo en Real Madrid: Valverde terminó hospitalizado tras una violenta pelea en el entrenamiento

Real Madrid vive una temporada para el olvido. Con un flojísimo presente, el Merengue se encuentra 2° en La Liga, afuera de Champions y sin ningún título importante por segunda temporada consecutiva.

En la previa al clásico frente a Barcelona del próximo domingo que podría darle la consagración al equipo catalán, se viven días tensos en Real Madrid. Este miércoles, varios medios españoles confirmaron que hubo una fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que casi terminó a las trompadas. Tras el suceso, ambos se reconciliaron y no pasó a mayores.

Pero este jueves volvieron a estar en el ojo de la tormenta estos dos futbolistas. En el entrenamiento matutino, Valverde le negó el saludo al francés, lo que derivó en duras faltas de Tchouaméni que colmaron la paciencia del capitán. En el cruce de golpes, el uruguayo sufrió una «fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital«. En una escena sin precedentes, el jugador de 27 años se retiró en silla de ruedas.

Tras este suceso, la directiva del club convocó a una reunión de urgencia con la presencia de José Ángel Sánchez, director general de la institución. Por el hecho, se le abrió un expediente disciplinario a ambos futbolistas y se esperan novedades en las próximas horas.

No es la primera situación polémica que atraviesa el Real Madrid. En los últimos días, se reveló que Rudiger le pegó una cachetada a Carreras por una discusión en el vestuario.

Además, salió a la luz un conflicto que protagonizó Franco Mastantuono. El ex River llegó primero a un entrenamiento y ocupó la camilla de fisioterapeutas. Al llegar sus compañeros, los líderes del plantel le reprocharon fuertemente ya que la prioridad es para los veteranos. Este hecho ocurrió cuando Xabi Alonso todavía era el director técnico.

Estos actos demuestran una crisis total en el equipo más laureado de la historia, que tiene un vestuario roto y a un técnico como Arbeloa en la cuerda floja, por los malos resultados deportivos y el nulo manejo de vestuario.