Cómo veo al MPN, ahora

San Martín de los Andes

El MPN se acerca a Fernández y Gutiérrez. Ahora intimida políticamente hablando con Silvia Sapag.

Y sí, no queda otra, años sin quizás hablarse y ahora conviene estar bien… La política es así, odiosa, necesaria, injusta. Te sacan de un plumazo, te van a buscar y ahora le toca a otra persona ser despechada por el MPN, en manos de Don Gutiérrez.

Pero ya volverán esos momentos en que necesitarán de actuar en política. No es un camino sereno crecer en política, no es fácil, y menos con actores que tienen el poder. Y si no estás con ellos, te sacan, te critican. Y ahora la última traidora de esta política actual…

Tampoco nadie de los ahora criticadores te cuenta cómo fue el inicio de lo que ahora todos hablan en el mundillo político neuquino y nacional…

Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173