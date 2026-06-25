Quedó conformado el jurado popular que juzgará el femicidio de Mabel López Fernández cerca de Zapala

El juicio por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández ya tiene jurado popular. Durante una audiencia realizada en Zapala quedó integrada la nómina de ciudadanos que tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no del único acusado.

El debate oral comenzará el próximo lunes 29 de junio y está previsto que se desarrolle durante cinco jornadas. Si el cronograma se cumple, el veredicto podría conocerse el viernes. La acusación estará a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez.

Cómo quedó integrado el jurado

La conformación del jurado se realizó mediante el procedimiento previsto por la ley, durante el cual las partes formularon preguntas a las personas convocadas y ejercieron las recusaciones correspondientes.

Como resultado, el tribunal ciudadano quedó integrado por ocho mujeres y ocho hombres, distribuidos en doce miembros titulares y cuatro suplentes, respetando el criterio de paridad de género.

Los integrantes deberán escuchar toda la prueba que se produzca durante el debate y luego deliberar para definir si el imputado es culpable o no culpable. El juicio será dirigido por el juez técnico Diego Chavarría Ruíz.

La acusación del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal sostiene que el acusado es autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, figura prevista en los artículos 80, incisos primero y onceavo, y 45 del Código Penal.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia y Zapala.

La reconstrucción del hecho

Según la acusación, tras una discusión y una serie de agresiones, el imputado condujo una camioneta hasta la zona del puente de Kilka y arrojó el vehículo hacia un barranco cuando Mabel Rosana López Fernández permanecía en su interior.

La Fiscalía sostiene que esa maniobra le provocó lesiones que derivaron en su muerte. Además, indicó que antes de que el vehículo cayera al vacío, dos personas que también viajaban en la camioneta fueron obligadas a descender.

Con el jurado ya conformado, el proceso ingresará en su etapa central a partir del lunes, cuando comenzarán las declaraciones de testigos y la producción de la prueba que permitirá al tribunal ciudadano arribar a un veredicto.