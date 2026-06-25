Falleció Daniel Castellani, leyenda del vóleibol argentino

Día triste para el deporte argentino, tras conocerse la muerte de Daniel Castellani, figura y leyenda del voléibol nacional, quien hoy se llamó a silencio a los 65 años tras una larga lucha contra una grave enfermedad.

Como jugador, Castellani formó parte de la camada que consiguió la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y en el Mundial de 1982. También integró la generación que obtuvo, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los mayores galardones de este deporte en el país.

En el último tiempo estuvo a cargo del combinado argentino Las Panteras. Previamente también fue técnico de la selección argentina masculina que ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros.

😢 Hasta siempre, Daniel.



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🇦🇷 Daniel Castellani, prócer del vóley nacional.pic.twitter.com/NbZSBxUPD0 — DEPORTV (@canaldeportv) June 25, 2026

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha“, expresaron desde la FEVA.

“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!“, agregó el comunicado.

Castellani había revelado que fue diagnosticado con un cáncer a principios de ese año, poco después de firmar su contrato para dirigir a Las Panteras. Allí inició un proyecto con objetivos a largo plazo: su faro eran los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI



Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.



Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. pic.twitter.com/rzckQBM1v7 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 25, 2026

En el medio obtuvo enorme cantidad de logros: el primer título conseguido en la historia en la Copa Panamericana y un subcampeonato en el Sudamericano. También se destacó su gran labor en el Preolímpico de Japón hacia París 2024, pese a no haber podido conseguir la plaza.

Castellani se sometió a un tratamiento de quimioterapia durante cuatro meses, y buscó con fuerte motivación estar en buen estado para dirigir a Las Panteras. “Quería salir, tenía este compromiso con las chicas. Obvio, quería hacerlo, quería que las cosas salgan bien y quería salir también por eso. Y por mi familia, por mis amigos…“, había contado en diálogo con La Nación.