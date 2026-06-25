Un camión volcó por el hielo negro sobre la Ruta 13 en Villa Pehuenia: el conductor fue rescatado por bomberos

Un fuerte incidente vial ocurrió en Villa Pehuenia este jueves 25 de junio. Un camión volcó sobre la Ruta 13 y, por el impacto, quedó atrapado dentro del habitáculo del vehículo. Un gran operativo de rescate se desplegó en el lugar.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, el hecho sucedió en horas de la mañana, la altura del arroyo Ailin Co.

Allí, un camión de la empresa Chediack que transportaba material destinado a la obra de la Ruta Provincial 11 hacia Moquehue volcó tras perder el control por la presencia de hielo negro sobre la calzada.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia.

Operativo de rescate en Villa Pehuenia

Producto del siniestro, el camionero quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que se desplegó un operativo de emergencia para su rescate.

En el lugar trabajaron de manera conjunta integrantes de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia Moquehue, personal del centro de salud, Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional Argentina y Defensa Civil.

Fotos: Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia.

Las autoridades indicaron que el hombre fue trasladado al centro de salud local tras sufrir diversos golpes, y si bien precisaron cuál es su estado de salud, informaron que el conductor quedó en observación.

Por otra parte, dos máquinas pertenecientes a la empresa intervinieron para retirar el camión del lugar. Tras las tareas de remoción y limpieza de restos de vidrio y otros elementos dispersos sobre la calzada, se liberó el tránsito en la ruta.

Qué es el hielo negro: un riesgo en las rutas durante el invierno

El hielo negro es un fenómeno casi imperceptible. Es habitual en las rutas de la Cordillera los días de intenso frío y consiste en la formación de una capa fina de humedad que se congela sobre el asfalto y que a simple vista no se ve.

Para los conductores solo se percibe un sector más oscuro sobre la calzada y también puede generarse en caminos de ripio.

Este efecto que visualmente no se traduce en hielo genera que los automovilistas puedan perder el control del rodado ocasionando despistes o incidentes mayores.

Una de las características del hielo negro es que junto a la calzada puede haber vestigios de hielo o nieve visible, por eso genera la percepción errónea a los conductores de considerar que el tramo de asfalto está libre de hielo.

La presencia de hielo negro es difícil de prevenir solo se prevé el tratamiento como en cualquier caso de hielo, arrojando sal o arena sobre las rutas.

Cómo conducir con hielo