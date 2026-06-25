Alberto Weretilneck recibió al embajador de la Unión Europea para impulsar inversiones en Río Negro

El encuentro reunió a autoridades provinciales y representantes del Gobierno para abordar estrategias de desarrollo productivo y generación de empleo. Foto: gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recibió en Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, para analizar oportunidades de inversión y el impacto que tendrá para la provincia el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Durante el encuentro se puso el foco en sectores estratégicos como la agroindustria, la minería, la energía y la infraestructura, considerados claves para el crecimiento económico y la generación de empleo.

La reunión permitió avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer los vínculos comerciales entre Río Negro y los países europeos, en un contexto marcado por las expectativas que genera la futura entrada en vigencia del acuerdo entre ambos bloques.

Høeg destacó el potencial productivo de la provincia

Al término del encuentro, Høeg destacó el potencial productivo de la provincia y aseguró que el tratado abrirá nuevas posibilidades para las economías regionales.

«Hay muchos ejes productivos en juego y mucho potencial de empleo y de crecimiento» afirmó el diplomático.

El embajador explicó que uno de los principales temas analizados fue el impacto que tendrá el acuerdo de libre comercio sobre las exportaciones rionegrinas.

«Hablamos mucho de cómo el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur puede impactar en la provincia. Hay oportunidades en el agro, con facilidades para exportar sin aranceles y con cuotas generosas, lo que genera muy buenas perspectivas para el desarrollo productivo», sostuvo.

Energía, minería y agro, los sectores con mayor potencial

Durante la reunión también se analizaron las oportunidades que ofrece Río Negro en materia energética y minera, dos actividades que concentran importantes proyectos de inversión y que despiertan interés en el mercado europeo.

Høeg destacó especialmente el desarrollo de infraestructura energética que se lleva adelante en la provincia y su importancia para el abastecimiento internacional de gas, además de las posibilidades de ampliar las exportaciones de productos agroindustriales.

«Río Negro es una provincia muy importante para la Patagonia. Vemos potencial de crecimiento y de mayores intercambios en áreas como la energía y el agro, donde ya existen exportaciones hacia Europa. Hay posibilidades de seguir creciendo en productos como peras, manzanas y frutos secos», expresó.

El embajador recorrerá proyectos estratégicos de la provincia

Además, durante el encuentro se dialogó sobre la necesidad de impulsar el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad, poniendo énfasis en el cuidado ambiental y en la participación de las comunidades en los nuevos proyectos energéticos.

La agenda del representante europeo continuará en distintos puntos de Río Negro, donde conocerá de primera mano proyectos productivos, energéticos y de infraestructura que forman parte del proceso de transformación económica que atraviesa la provincia.

Del encuentro también participaron el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; y el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía, Mario Figueroa.