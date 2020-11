Cómo y cuándo será la vuelta de los teatros en Neuquén

Ayer el gobernador Omar Gutiérrez aprovechó la inauguración de un tramo del paseo costero para dar a conocer una catarata de anuncios. Entre ellos estaba uno muy esperado: la vuelta de los teatros. Los espacios escénicos cerraron en marzo, antes que comenzara el aislamiento, y que desde allí no tuvieron ninguna forma de trabajar. Sin embargo, el anuncio no vino acompañado de certezas, los protocolos aún no están aprobados y la fecha de retorno no es firme y tampoco será unanime para toda la provincia. "Estamos contentos pero nos faltan certezas", confió un teatrista.

"Esta semana sale la norma legal con los protocolos correspondientes. La idea es que sea un proceso que nos permita la reapertura en forma gradual y esto va a ser de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar", explicó en diálogo con RÍO NEGRO el ministro de las Culturas, Marcelo "Fox" Colonna.

Así el funcionario indicó que la provincia retomará la actividad teatral de forma desdoblada. Primero lo harán las localidad que actualmente se encuentran en la etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) y luego las que todavía permanecen en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo).

Para las primeras, Colonna arriesgó que la semana que viene ya se podrían habilitar los espacios teatrales independientes para su funcionamiento con público. Para las ciudades en Aspo, la fecha tentativa es diciembre. Ese mismo diciembre donde desde el gobierno provincial se apuesta a salir del aislamiento, en vistas al leve amesetamiento de casos que se empezó a ver en los últimos días. Una meseta que aún incluye muchos contagios y muertes. "Seguramente esta semana se aprueba -el protocolo enviado a Nación- y van a ir adhiriendo las municipalidades y las comisiones de fomento cuyo estatus sanitario lo permita. Yo creo que después del 29 se va a sumar prácticamente toda la provincia", confió el ministro.

Aunque los protocolos no estén aún con el visto bueno del gobierno nacional, ya trascendieron algunas características que va a tener esta esperada vuelta al ruedo. Sólo podrán reabrir los teatros independientes, que son aquellos cuya capacidad es menor a 300 personas. Es por eso que los cines no están contemplados, ni tampoco los grandes espectáculos en espacios cerrados. Si lo estarán los espacios abiertos donde se permitirán espectáculos tanto públicos y privados, siempre con un cupo limitado de asistentes dependiendo el lugar.

Los espacios escénicos que reabran sus puertas deberán hacerlo a un 30% de su capacidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Neuquén capital la función más grande que se de será de alrededor de 30 personas. Claro está que no será rentable, pero si esperanza a la comunidad artística.

"Este anuncio yo lo tomo como algo positivo, es la posibilidad de reactivar nuestro sector, el teatro, las salas, empezar a pensar la producción en este contexto. Nos da cierta previsibilidad de que si la sala va a estar abierta se puede pensar en producir, estrenar y adaptarnos a este protocolo y estas condiciones", aseguró Pablo Todero, integrante del teatro Ámbito Histrión.

Y agregó: "todos tenemos claro que funcionando al 30% las salas cubren solo gastos, entonces la situación económica sigue siendo delicada". Y en eso mismo acordó el ministro Colonna que aseguró que "el programa de reactivación cultural va a continuar independientemente que gradualmente se vayan dando las aperturas".

También ambos están de acuerdo que de una y otra forma la vuelta a la presencialidad es vital y necesaria. "Es un primer paso y siempre un primer paso es importante porque es la forma de comenzar a andar este camino y la forma de comenzar a andar la reactivación del sector que queda muy golpeado después de tantos meses de parate", señaló Todero.

Y agregó: "va a ser muy difícil activarlo y reactivarlo, y va a llevar un tiempo y un trabajo muy arduo del sector donde habrá que llegar a acuerdos con el sector mismo y con lo estamentos municipales y provinciales".

Respecto del público, el teatrista se mostró esperanzado con que la gente acompañe la reapertura. "Si hay algo que va a estar garantizada es la seguridad de la gente, y creo que hay un deseo y una necesidad muy grande de poder volver a circular por los espacios artísticos y culturales, creo que es parte de lo que somos y que no tenerlo hace tanto tiempo va a hacer que la gente se empiece a volcar. E iremos demostrando que estamos a la altura de las circuntancias"

Sobre las funciones y las temporadas nada arreisgo. Es que para eso se necesitan certezas de tiempos y formas. "En la medida que tengamos certezas uno planificará. Necesitamos certezas, saber cómo, cuándo y de qué forma y en base a eso trabajaremos para que funcione", cerró Todero.