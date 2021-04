Compró dos cubiertas por Mercado Libre y le mandaron una piedra

Las compras online se popularizaron aún más con la pandemia y la gente comenzó a perderle miedo. Sin embargo las estafas siguen existiendo y, a veces, ningún recaudo es suficiente. Una mujer de Villa La Angostura compró dos cubiertas a través de Mercado Libre y al abrir el paquete se llevó una desagradable sorpresa: sólo había un pedazo de escombro y unas cajas.

La mujer compró a través de la aplicación más popular de compras dos cubiertas por las que abonó 38.856 pesos, pero cuando llegó el paquete con el amarillo característico, en su interior no estaban las cubiertas de auto sino un gran pedazo de escombro y algunos cartones.

“Anteriormente yo ya había comprado una cubierta al mismo vendedor y también por Mercado Libre y todo había sido perfecto. Ahora tenía que comprar otras dos y opté por hacerlo por esta vía. Ayer, cuando llegó el reparto, me llamó la atención que vinieran en una caja y no envuelta en nylon como la anterior”, contó la vecina a Diario Andino.

“Pero la sorpresa más grande me la llevé cuando abrí la caja y en lugar de las dos cubiertas había un pedazo de escombro y dos cajas de cartón pequeñas. Imagínate la angustia que me dio porque justamente no son baratas hoy las cubiertas de autos”, agregó.

Por supuesto que la mujer enseguida le reclamó al repartidor de encomiendas que le explicó que es frecuente el robo de cubiertas en los envíos. Ante ello, la mujer reclamó al vendedor quien le explicó que el paquete había sido enviado correctamente. "Me explicaron que ellos no envían las gomas en cajas, que las envuelven en nylon. Se mostraron sorprendidos, me dijeron que también iban a presentar el reclamo porque la estafa se tiene que haber originado en algún punto de la distribución de los productos”, contó ella al medio local.

“Yo he comprado varias cosas por este sitio y nunca había tenido ningún inconveniente. Sé cómo hacer las operaciones y por eso me fije atentamente la calificación del vendedor y que la compra fuera “protegida”, agregó la mujer quien luego, por supuesto, reclamó formalmente a Mercado Libre.

El final fue como ella lo esperaba. En menos de dos, el sitio le reembolsó todo el dinero de la compra.