Con apoyo del MPN y el PJ avanza el pliego de un candidato a defensor en Cutral Co

Lautaro Juan Arévalo rindió un examen de discreto para abajo en el Consejo de la Magistratura, obtuvo el segundo lugar con el 15% menos de los puntos que la ganadora y demostró carecer de perspectiva de género, pero si algo le sobra es apoyo político.

Quedó verificado en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde su pliego recibió el respaldo del Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Todos, entre otros, para pasar al recinto.

A esta altura los antecedentes que rodean su designación son demasiado explícitos como para pensar en casualidades. Es lógico que tenga apoyo político (la mayoría de quienes ingresaron al Poder Judicial de Neuquén tiene el suyo), lo extraño es que nadie lo reconozca. Por eso algunos piensan que su cargo está empaquetado dentro de una negociación más amplia, que podría incluir desde el resultado del jurado de enjuiciamiento contra el fiscal Santiago Terán hasta el nombre del próximo vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Un repaso rápido

Los que conocen la historia pueden saltar este apartado. Arévalo salió segundo en el concurso del Consejo de la Magistratura para elegir un defensor de los derechos del Niño, Niña y Adolescente de Cutral Co, que ganó Andrea Espinosa.

El pliego de Espinosa fue rechazado en la Legislatura sin argumentos por los bloques del MPN y el Frente de Todos, más algunos bloques aliados. Se pensó que la bochaaron porque está casada con un dirigente del Pro, pero enseguida comenzó a circular otra versión: la razón era hacerle lugar al segundo de la lista, es decir, Arévalo, a quien respaldaría José Rioseco, el histórico dirigente de Cutral Co.

El Consejo de la Magistratura no acostumbra a enviar segundos a la Legislatura. El defensor general Ricardo Cancela no acostumbra a pedirle al Consejo que lo haga. Este año ambas cosas sucedieron, y no porque sea bisiesto. Así llegamos a este martes, y a Arévalo vía Zoom en la comisión A de la Legislatura. Enlaces para profundizar el tema, aquí abajo. Y seguimos.

Votos anticipados

Algunos integrantes de la comisión A asistieron de manera presencial. (Gentileza)

El candidato estuvo casi dos horas hablando con los legisladores de Asuntos Constitucionales. Un récord, según dijo César Gass (Juntos por el Cambio).

Luego empezó el debate entre los diputados. Andrés Peressini (Siempre) anticipó que votará en contra, porque él se expresó a favor de Andrea Espinosa y "no se trata sólo de cubrir el cargo como pide el defensor general Cancela, sino de una justicia con los mejores". Señaló entonces que Arévalo obtuvo 15% menos de puntaje que la ganadora del concurso.

Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) no tiene voto en la comisión, pero instó a la reflexión de los legisladores. Les pidió que escuchen el examen oral que rindió Arévalo en el Consejo (el audio está disponible en la web) "porque acá hablamos mucho de perspectiva de género, y la jurado Eleonora Lamm (palabra autorizada en el tema) le puso un 5. Escuchen sus reflexiones".

César Gass señaló que quedó disconforme con la exposición de Arévalo, quien habló sobre sus contactos con los clubes deportivos y las empresas petroleras. "No por nada llegó tan lejos como segundo en el concurso", reflexionó como al pasar.

A favor

Darío Peralta dijo que le hacía ruido que sea el segundo del concurso, propuso tomarse un tiempo para pensarlo, pero votó a favor; Carlos Coggiola (democracia cristiana) advirtió que "esto se puede degenerar y el Consejo de la Magistratura puede terminar mandando al séptimo o al octavo".

Soledad Martínez y Sergio Fernández Novoa (FdT) se ajustaron a la letra de la ley del Consejo, que autoriza a enviar al que salió segundo en el concurso en caso de que el pliego del primero no sea aprobado.

Maximiliano Caparroz, presidente del bloque del MPN y vecino de Cutral Co, afirmó en esa doble condición que el candidato le pareció sólido.

Hubo una moción para votar, y el tanteador fue 9 a 4 a favor del pase al recinto. En la próxima sesión se tratará el pliego.