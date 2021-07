Con poco trabajo, los guías de turismo de Bariloche se aseguraron más ayuda nacional

El gobierno nacional anunció esa semana la implementación de la sexta tanda del programa Auxilio para Prestadores Turísticos, que otorga aportes mensuales de 22.000 pesos y en esta ciudad es aprovechado principalmente por los guías y fotógrafos de turismo.

La vicepresidente del colegio que los agrupa, Liliana Schiavo, dijo que la situación que viven es “dramática” y la ayuda estatal fue para muchos el único ingreso fijo en el último año y medio. “En Bariloche somos 262 guías, pero ya hay unos 40 que este año no renovaron la matrícula y se dieron de baja -aseguró-. Se dedican a otra cosa, porque necesitan mantener a sus familias. Otros se volvieron a Buenos Aires”.

Para calificar al Aptur (como se denomina el programa nacional) tienen que cumplir varios requisitos, estar al día con el fisco y realizar una capacitación obligatoria. Schiavo dijo que ya realizaron varias el año pasado para acceder a distintas tandas del beneficio, que el Estado nacional renovó hace pocos días, con vigencia hasta noviembre próximo.

Según la dirigente, en todo el país hay alrededor de 10 mil guías y todos atraviesan una situación similar.

Explicó que con la apertura turìstica del último verano, a pesar de la evaluación optimista de algunos funcionarios, el sector que representa casi no tuvo trabajo. “Vino gente, pero casi todos en auto, turistas que no contratan excursiones -afirmó-. Los guías con trabajo habrán sido no más de 30. Poquísimo en relación con lo que siempre fue Bariloche”.

Señaló que el Colegio de Profesionales de Turismo se dedicó desde el año pasado a gestionar programas de ayuda y exenciones como la que consiguieron recientemente de la provincia para no pagar Ingresos Brutos. También lograron que Parques les reconozca como válido el canon que pagaron el año pasado (y que no usaron) y “luego de muchas notas y pedidos” también consiguieron lo mismo con el derecho municipal.

Schiavo dijo que el momento que atraviesan es “muy difícil” y no confían en revertirlo este invierno. Consideró que alguna demanda mayor van a tener porque “las excursiones lacustres necesitan guías y habrá algunos Tronadores, algún Bolsón”. Pero el tipo de servicio que ofrecen en general es desestimado por los turistas que vienen solo a esquiar, y también por otros, preocupados por evitar riesgos sanitarios.

Según Schiavo, “no es un invierno con brasileños, con chilenos, que son grandes clientes, va a estar muy acotado”. Recordó que a ella le ha tocado trabajar en los mejores tiempos hasta 74 días ininterrumpidos, sin francos, pero “hoy la realidad está muy lejos de eso”.

Señaló que como alternativa hace un par de semanas organizaron una propuesta de “walking tours” por el centro de la ciudad, dirigido también a residentes, y ahora están a la espera de que las agencias de turismo lo comercialicen.

Vender chipá

Schiavo dijo que la adaptación de los guías de turismo al tiempo de pandemia resultó “muy dura”, porque más del 90% no son empleados sino cuentapropistas, que trabajan con factura y monotributo. Señaló que muchos dependen del turismo estudiantil y tuvieron algo de trabajo cuando se reactivó ese segmento, “pero duró pocas semanas” y volvió a quedar paralizado.

“Mucha gente se reconvirtió, hace alguna artesanía, trabajos de plomería, herrería. Hay guías vendiendo chipá en la ruta, porque los 22.000 pesos del Aptur son solo paliativo que no alcanza para vivir”, sostuvo. Varios también recibieron los módulos alimentarios que llegaron de la provincia a través del Colegio.

Según Schiavo, el sector quedó sobredimensionado porque “hoy hay trabajo para no más de 20 ó 25 guías”, cuando en condiciones normales Bariloche necesitaba más de 200 guías activos.

Aseguró que algunas provincias han ayudado “un poco más” que Río Negro a sus guías, con subsidios directos a la par de lo que aporta Nación. En Río Negro, además de los módulos, “algunos suscribieron créditos blandos, del mismo tipo que los ofrecidos a los comercios”.