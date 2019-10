Con un video, Alberto Fernández le pidió a los rionegrinos que lo voten

A través de un video que se viralizó en las últimas horas, el candidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, le pidió a los rionegrinos que lo acompañen con el voto el próximo domingo.

"Me hubiera encantado estar en Río Negro, pero no puedo dividirme... igual ustedes saben que aunque no esté físicamente, si estoy acompañando", asegura Fernández en los primeros segundos del video.

Durante el video, Fernández reitera varias veces el pedido de acompañamiento en las urnas, destacando también los resultados obtenidos en Río Negro durante las PASO.





Además, Fernández aprovecha a pedir por el voto para sus candidatos al Senado, Martín Doñate y Silvina García Larraburu. "El domingo cuando voten, acompáñennos con Cristina, y acompáñennos votando a Martín y a Silvina, ellos son nuestros candidatos", expresa.

Al mismo tiempo, hace extensivo el pedido para "Martín Soria, nuestro candidato a diputado. Les pido que sigan acompañándonos".