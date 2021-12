Con una fuerte oposición, el jueves se tratará la parada rosa de taxis en el Deliberante de Neuquén

Los conductores de Neuquén están en “alerta” y dispuestos a realizar una nueva demostración de fuerza en contra del servicio «taxi rosa». Lo harán este jueves, cuando se trate un nuevo proyecto que busca generar una parada para conductoras sin distinción.

El proyecto logró las firmas de otros bloques para que ingrese a la última sesión del jueves, aunque para que se vote necesitará primero de 12 votos y el poroteo ya resultó desfavorable debido a que el MPN tiene indicación de no votarlo.

El nuevo proyecto se votó en comisión y buscó ser una alternativa a la ordenanza de taxi rosa, que es un proyecto que buscaba instalar la paridad de género en la entrega de licencias de taxis y que no prosperó por el rechazo tanto del MPN como de los bloques de Juntos por el Cambio y de la Democracia Cristiana.

“Así como no entró Uber, esto no va a prosperar, primero hay que hacer un censo y ver”, dijo Eduardo Lira, del gremio que agrupa a los peones de taxi. “Vamos a sacar un comunicado en la semana, sí le podemos decir que desde el Ejecutivo nos dicen que esto no va a prosperar; estamos en alerta y listos para salir como lo hicimos el otro día”, sostuvo Lira.

El sindicalista comparó el servicio ilegal (sin licencias comerciales, ni acatamiento de las reglas del servicio en la ciudad), con la prestación que hacen las conductoras (de las licencias autorizadas de taxis en Neuquén) que se agruparon en un movimiento “de mujeres y para mujeres” para llevar pasaje.

“Los hombres tienen todas las paradas de Neuquén, en este caso, se le pide al Ejecutivo que autorice una parada cuya característica es que las conductoras de esa parada serán mujeres. Pero eso se ve que también les molesta a este pensamiento reaccionario que va en contra de todo lo que no sean sus intereses”, aseguró la concejala Cecilia Maletti.

La concejala destacó que la puesta en marcha de las peonas de taxis que buscaron hacer el “taxi rosa” dejó al descubierto una demanda entre el público que usa el servicio de taxis en la ciudad. “La perspectiva de género no es sólo un eslogan, la aplicación política trae resistencias, el municipio va a tener que decidir si sigue respaldando mantener los privilegios de un sistema de taxistas del siglo pasado, en base a la coerción y la violencia”, destacó.

La concejala se refería a las cuatro peonas de taxis que fueron despedidas de su trabajo porque adherían al grupo “taxi rosa”. En las paradas libres como las del Coto o el aeropuerto, otros móviles les tiran encima el auto (que es de otro licenciatario, porque el grupo son todas choferes) o les gritan a viva voz insultos denigrantes relacionados a su vagina y sus genitales. También, el grupo de hombres más entusiastas para sacar de circulación a las conductoras del servicio de licenciatarios de Neuquén, se ocupan de cortar y pegar fotos de sus redes en grupos de terceros.

La parada rosa consiste en que el municipio designe una parada en la zona céntrica en la que todas las conductoras de ese servicio, serán mujeres. La parada, simil parada libre de los hipermercados, la terminal de ómnibus o el aeropuerto, estará ubicada en el lugar que designe el Ejecutivo Municipal, en el cuadrante entre Córdoba y La Rioja; San Martín y Elordi ó Independencia y Talero, desde el lado oeste de la avenida Argentina.