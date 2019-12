Con teatro, reclamaron por los derechos de las personas con discapacidad en Bariloche

A muy pocos metros del edificio municipal, un grupo de Crearte montó una obra de teatro en la plaza del Centro Cívico esta mañana para reclamar por los derechos de las personas con discapacidad.

"Cada 2 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hacemos alguna intervención artística. En esta oportunidad, con una obra de teatro llamada 'Calle Caos´ hablando de lo que tenemos acá nomas: la calle Mitre que no reúne ninguna condición de accesibilidad", resumió Luis Suero, director del Centro Educativo y Cultural para las personas con discapacidad.

Alrededor de los actores que participaban de la obra, turistas y barilochenses observaban coloridos carteles pegados en el piso que decían: "Más oportunidades de acceso a las pensiones", "Educación accesible inclusiva", "Una ciudad más accesible", "No a la discriminación" y "Respeten nuestras decisiones".

"Hace 11 años que Argentina adhirió a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y hoy el estado de situación es peor que cinco años atrás. Queremos poner en la calle la necesidad de que se garanticen los derechos. Hace 11 años hubo un avance y hoy ¿a dónde estamos?", destacó Suero.

1/ 2 Teatro y percusión. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 La intervención comenzó pasadas las 11. Foto: Alfredo Leiva

Resaltó "la falta de compromiso": "Solo hay compromiso militante de los que estamos en el tema pero no hay un estado presente".

Suero cuestionó que la Dirección de Discapacidad no tuvo un aumento de presupuesto ni cuenta con equipos técnicos. Agregó que las escuelas no cuentan con edificios acordes y objetó que hoy hay "muchas menos pensiones que en el 2015". "Se bajaron un montón y puede ser que algunas hayan estado mal otorgadas pero eso implica otra medida. Y las pensiones que se redujeron no volvieron a otorgarse", dijo.

También enfatizó que pese a un fallo judicial, aun hoy no hay colectivos de piso bajo en la ciudad. "El fallo no se cumplió y ahora volveremos a accionar. Mi Bus firmó un contrato con condiciones de accesibilidad que no cumple. Hoy no hay un gobierno capaz de defender a las personas con discapacidad", manifestó Suero.