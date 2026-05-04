ANSES oficializa el aumento en jubilaciones mínimas: ¿qué cambios trae mayo 2026?

ANSES publicó este lunes 4 de mayo 2026 en el Boletín Oficial los nuevos valores que regirán para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A través de la Resolución 110/2026, el organismo previsional aplicó el ajuste del 3,38% correspondiente a la inflación de marzo medida por INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima de ANSES experimenta una suba técnica que, sin embargo, ve diluido su impacto real debido al congelamiento del bono extraordinario. Mientras que el haber básico asciende a los $393.174,10, el haber máximo se ubicará en $2.645.689,38, consolidando un esquema de pagos que busca dar previsibilidad al calendario de mayo 2026 en un contexto de alta sensibilidad económica para los adultos mayores.

ANSES y el impacto del bono de $70.000 en la jubilación mínima de mayo 2026

A pesar de la oficialización del aumento, el Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 292/2026 que el refuerzo de ingresos para la jubilación mínima de ANSES se mantendrá en los $70.000, valor que no ha sido actualizado desde marzo 2024.

Esta decisión administrativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social genera que la mejora efectiva en el bolsillo de los beneficiarios sea del 2,85%, quedando por debajo del índice inflacionario del 3,38%.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima de ANSES cobrarán un total de $463.174,10, monto que se acreditará de forma automática según el calendario de pagos que inicia el próximo lunes 11 de mayo 2026 para los documentos terminados en cero.

PNC y PUAM mayo 2026: otras prestaciones ligadas a la jubilación mínima de ANSES

La Resolución 110/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social también define los montos de otras categorías previsionales que se calculan en base a la jubilación mínima de ANSES. Según los nuevos parámetros oficiales, los valores vigentes para mayo 2026 son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : alcanza los $314.539,28 ($384.539,28 al sumar el bono).

: alcanza los $314.539,28 ($384.539,28 al sumar el bono). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : se fijan en $275.221,87, totalizando $345.221,87 con el refuerzo.

: se fijan en $275.221,87, totalizando $345.221,87 con el refuerzo. PNC para Madres de Siete Hijos: percibirán el mismo monto que la jubilación mínima de ANSES, llegando a los $463.174,10 finales.

Al igual que ocurre con los jubilados, el impacto real de la suba en estas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social se ve limitado por el peso del bono sin actualizar, registrando mejoras efectivas que oscilan entre el 2,68% y el 2,75%.

Bases imponibles y liquidación en Mi ANSES tras la nueva jubilación mínima en mayo 2026

Finalmente, la normativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció las nuevas bases imponibles para el cálculo de aportes, con un mínimo de $132.420,94 y un máximo de $4.303.619,01. Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $179.859,20.

Los jubilados que deseen verificar el desglose de su próxima liquidación de la jubilación mínima de ANSES podrán hacerlo desde el 11 de mayo 2026 ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Este paso es fundamental para constatar que el aumento del 3,38% y el bono de $70.000 hayan sido procesados correctamente por la Administración Nacional de la Seguridad Social antes de concurrir a los centros de pago.