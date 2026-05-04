Rapado y escoltado: así trasladaron a «Pequeño J» para ser indagado por el triple crimen de Florencio Varela

Extraditan a la Argentina a Pequeño J, acusado por el triple crimen de Florencio Varela. Foto: Instituto Nacional Penitenciario de Perú.

El ciudadano peruano Tony Janzen Valverde, conocido como «Pequeño J», comenzó este lunes su traslado hacia Argentina tras ser extraditado desde Perú para ser indagado por el triple crimen de Florencio Varela. Está señalado como el principal acusado por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

La entrega se concretó durante la madrugada, cuando autoridades penitenciarias lo pusieron a disposición de Interpol, en el marco de un pedido internacional de la Justicia argentina.

Se dieron a conocer imágenes del traslado del acusado del penal de Cantera, en Cañete, en el sur de la región de Lima. Foto: Instituto Nacional Penitenciario de Perú.

El traslado bajo estricta custodia

Las imágenes difundidas muestran al acusado rapado y vestido de blanco, con uniforme del sistema penitenciario peruano. Fue trasladado desde el penal de Cantera, en Cañete, hasta Lima, bajo fuerte custodia.

Según informó el Ministerio Público peruano, «el interno fue entregado a INTERPOL en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad». La transferencia se realizó a las 4:15 de la madrugada, con firma de la documentación correspondiente.

El caso que conmocionó

Valverde está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela, cinco días después de su desaparición en septiembre de 2025.

De acuerdo a la investigación, las víctimas fueron retenidas, torturadas y asesinadas. La hipótesis principal apunta a un triple homicidio agravado vinculado a una represalia narco, con participación de varias personas.

Indagatoria y proceso judicial

Una vez en el país, «Pequeño J» será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Criminal y Correccional N°2 de Morón, que tiene a su cargo la causa.

En el expediente ya hay otras 11 personas imputadas y detenidas, mientras que la investigación continúa para determinar la posible participación de más involucrados.

Cuatro meses antes, otro sospechoso señalado como cómplice ya había sido extraditado a Argentina desde Perú.

Reclamo de justicia

En paralelo al traslado, familiares de las víctimas convocaron a una manifestación en La Tablada para exigir justicia. Luego, prevén dirigirse a los tribunales de Morón donde se tramita la causa.