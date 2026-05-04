Buteler: Roca «no logra estar en el circuito de Vaca Muerta» por el amparo que frenó la ampliación de la Ruta 22

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, habló sobre lo que calificó de «ante anteproyecto de ampliación» que en su momento se evaluó con Vialidad Nacional en el tramo de la Ruta 22 que cruza por Cipolletti, entre Julio Salto y la Ruta 151, aclarando que a diferencia de Roca, en su ciudad nunca existió un plan definitivo por parte de Vialidad Nacional para ese sector.

El jefe comunal explicó que durante la gestión de su antecesor, Claudio Di Tella, se logró consensuar un «ante anteproyecto» técnico con el organismo nacional que buscó una alternativa que no implique necesariamente la construcción de puentes elevados, estructuras que generaron resistencia tanto en su ciudad como en Roca.

«Nunca Vialidad Nacional tuvo proyecto definido en la parte de Cipolletti, solo hasta Puente 83, pero de ahí en adelante no. O sea, no es que hubo un proyecto de puentes elevados y que la municipalidad se opuso o algo por el estilo, nunca hubo proyecto directamente», remarcó Buteler.

En medio del nuevo escenario que se plantea con el traspaso de la traza nacional a la órbita provincial, la intendenta de Roca, María Emilia Soria pidió días atrás que su ciudad tenga prioridad a la hora de retomar las obras de ampliación de la vía nacional, cuando esto se produzca, y recuperó el proyecto que en su momento se había presentado a Vialidad Nacional con el aval de haber sido originado en una audiencia pública.

«Roca tuvo proyecto y creo que se pusieron con un amparo, acá nunca hubo proyecto, siempre estuvimos como más atrasados en ese camino», remarcó Buteler.

Consecuencias económicas

Al mismo tiempo, Buteler advirtió sobre las consecuencias económicas que sufrió Roca al frenar las obras mediante un recurso de amparo, lo que impidió su integración al desarrollo de Vaca Muerta y privó a la ciudad vecina de inversiones y empleo.

«La gente de Roca que trabaje en Vaca Muerta llegaría rápido por una autopista y las empresas radicadas en Roca estarían cerca de Vaca Muerta, con el cual sería un lugar atractivo para radicarse», ejemplificó.

«Roca hoy no logra estar a pleno en el circuito de Vaca Muerta porque no tiene la ruta terminada y la ruta no está terminada porque se metió un amparo», explicó el mandatario cipoleño.

En este sentido aseguró: «Si eso no hubiese sucedido la ruta estaría terminada seguramente, porque en el resto de los tramos se terminó, Roca estaría integrada a Vaca Muerta y podría tener los beneficios de eso».

Política amigable con las inversiones

El mandatario cipoleño destacó la apuesta de Cipolletti por generar múltiples parques industriales orientados a captar cientos de empresas, fundamentando que estas acciones responden a una política amigable con las inversiones que busca bajar impuestos y reducir la burocracia, aprovechando la cercanía geográfica que, según indicó, se transformó en lejanía para Roca debido a la falta de infraestructura.

«Todas nuestras decisiones son de ser amigables a las inversiones. Bajar impuestos, destrabar burocracia, etcétera, y tenemos la cercanía, obviamente, que no pasa con Roca porque esa cercanía se transformó en lejanía por no terminar la ruta», cerró Buteler.