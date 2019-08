Cona Niyeu: su pareja intentó asfixiarla y luego la amenazó con un arma y un cuchillo

Una mujer de Cona Niyeu denunció en la Comisaria de Sierra Grande que fue golpeada, amenazada y privada de su libertad durante varias horas por su pareja.

El hecho ocurrió el viernes a la mañana en el interior de la vivienda que habitan ambos en este pequeño paraje de la Región Sur rionegrina, ubicado a unos 160 kilómetros al sudoeste de Sierra Grande.

Según consta en la denuncia radicada a las 2:05, en la Unidad 13 de Policía de Sierra Grande, pasadas las 8 del viernes la victima llegó al domicilio y su pareja, unos 16 años menor, estaba golpeando con una goma a un pequeño perrito. Al observar la situación y el sufrimiento del animal, le pidió que dejara de hacerlo y el hombre amagó con pegarle también a ella. A partir de allí comenzaron las agresiones.

La víctima denunció que luego de recibir golpes en sus piernas, cayó tendida en una cama y el hombre intentó asfixiarla con un pañuelo hasta dejarla casi desvanecida. Luego tomó un rifle calibre 22 le apunto a la cabeza diciéndole que “te voy reventar los sesos”. Luego de varios minutos ambos forcejearon y la mujer logro quitarle el arma y descargarla. El hombre sacó un cuchillo, se lo apoyó en el cuello y continuó amenazándola.

La mujer estuvo privada de su libertad y amenazada durante varias horas. Cuando logró salir de la vivienda fue hasta la salita de Primeros Auxilios para hacerse atender de las heridas que le provoco la presión del pañuelo en su boca.

Según informó un vecino del paraje a este medio, minutos después hasta allí llegó la Jueza de Paz local y el encargado del Destacamento Policial del lugar, pero no quisieron tomarle la denuncia. “Con el teléfono de una amiga le mandó Whatsapp a otra amiga de Sierra Grande contándole lo que le había pasado y diciéndole que estaba muy asustada” señaló el vecino cuya identidad pidió mantener en reserva. Agregó que la víctima le confió que unos días antes el agresor tomó la misma arma de fuego, le apuntó a los pies y disparó un tiro que dio en el suelo, cerca de la humanidad de la mujer, y que en aquel momento tampoco quisieron tomar su denuncia en el Destacamento Policial del paraje.

En horas de la noche, la víctima consiguió viajar hasta Sierra Grande para radicar la denuncia.

"Siempre pasan este tipo de cosas en el paraje, pero no salen a la luz o no los dejan salir a la luz porque se tapan y la gente no se anima a denunciarlos” sentenció la misma fuente.