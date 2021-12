Consenso Fiscal: Neuquén no sube alícuotas ni crea el impuesto a la herencia

El gobernador Omar Gutiérrez ratificó este lunes su participación en la firma de un nuevo Consenso Fiscal, pero afirmó que no avanzará en ninguna suba de alícuotas ni creará el impuesto a la herencia y las donaciones. El mandatario aclaró que el acuerdo solo prevé topes máximos para Ingresos Brutos pero no los hace obligatorios para las jurisdicciones. «Neuquén no va a generar más presión impositiva», aseguró.

Gutiérrez encabezó esta mañana un acto en Casa de Gobierno para la firma de convenios de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y luego respondió preguntas de la prensa previo a su viaje a Buenos Aires.

«El Consenso Fiscal establece topes para la presión impositiva de los tributos provinciales. Eso tiene impacto en las jurisdicciones que están cobrando más, no es el caso de la provincia de Neuquén. La provincia puede firmar este convenio porque su presión está contenida en los máximos que fija este pacto», explicó frente a una consulta de RÍO NEGRO.

«Nosotros hemos aprobado una ley impositiva y han sido fijado los impuestos para el 2022 con un amplio consenso tras el análisis y aprobación que llevaron adelante los bloques en la Legislatura. Lo vamos a respetar. No vamos a generar más presión impositiva en Neuquén, vamos a apuntalar al sector privado», dijo Gutiérrez, quien insistió en que continuará de esa forma hasta «recuperar el último puesto de trabajo y levantar la última presiana» cerrada durante la pandemia.

«En la provincia vamos a ser respetuosos de construir seguridad jurídica y esto implica no cambiar impuestos de la noche a la mañana», planteó.

El Consenso Fiscal establece topes para las alícuotas de Ingresos Brutos en 18 actividades.

Para agricultura, ganadería y pesca, por ejemplo, fija un máximo del 0,75% pero Neuquén las mantiene exentas. En cuanto a la industria manufacturera (1,5%), la construcción (2,5%), el comercio (5%), ya funcionan con los porcentajes establecidos mientras que otros rubros están por debajo. Por ejemplo, hoteles y restaurantes que en la provincia tributan un 4% y en el Consenso Fiscal se fija en un tope del 4,5%. Lo mismo ocurre con los servicios financieros que en Neuquén pagan una alícuota del 7% y en el pacto tiene margen hasta el 9%.

Respecto de la cláusula séptima del Consenso Fiscal, que indica a las provincias «analizar» en el transcurso del 2022 legislar sobre un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión, Gutiérrez ratificó que no está en agenda. «No vamos a crear el impuesto, como habremos de quedar habilitados, que impacta sobre herencias, legados, donaciones y anticipos de herencias», sostuvo.

El acuerdo deberá ser ratificado por la Legislatura, aunque el período ordinario de sesiones ya finalizó por este año.