Constructores de la vida

MADRID

Hoy más que nunca tenemos que favorecer una apertura y universalizarla. Está visto que favoreciendo la disponibilidad, con la coordinación y el intercambio de experiencias, es como verdaderamente se avanza en humanidad, contribuyendo de este modo, a la defensa y a la promoción de los derechos humanos, que siempre hemos de salvaguardar, para ser constructores y no destructores de vida. Seamos claros. Por tanto, el problema radica en que nuestra mirada es muy corta. Sólo hay que ver el gran fracaso del mundo ante la pandemia. La cuestión no es el rechazo de las personas a las vacunas, sino que no hay suficientes dosis disponibles para todos los moradores del planeta.



Dejemos de inventarnos películas falsas. Lo que se está poniendo en escena con estas realidades, entre tener o no tener una inoculación, es lo injusto que es nuestro mundo, evidenciando la desigualdad que prevalece entre naciones. Es una especie de enfermedad natural, no sensibilizarse, con esas masas hambrientas de manos tendidas. Bajo esta atmósfera de crueldades, jamás vamos a alcanzar ese sosiego que todos necesitamos.



Víctor Córdoba Herrero

