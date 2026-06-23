Milei reapareció junto a su nuevo vocero Adrián Ravier en un acto de la Fundación Faro

El presidente Javier Milei encabezará este lunes su primera actividad pública junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier y el secretario de Medios, Fabián Fernández en el marco del evento “Ideas para una sociedad libre”, organizado por la Fundación Faro.

La actividad tendrá lugar con la participación de David Friedman, hijo del reconocido economista Milton Friedman, una de las principales referencias intelectuales del mandatario argentino.

Al comienzo de su discurso, el presidente afirmó que “hoy estamos con el riesgo país más bajo de los últimos 8 años”. Además, sostuvo que “si los argentinos deciden acompañar las ideas de la libertad el riesgo país se va a desplomar y Argentina va a crecer como nunca en su historia. Abróchense los cinturones porque argentina empieza a hacer grande nuevamente”, detalló el mandatario.

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Primer gesto público con Ravier

El acto marcará la primera aparición conjunta de Milei y Ravier desde que este último fue designado como nuevo vocero presidencial. Hasta su llegada al Gobierno, Ravier se desempeñaba como director académico de la Fundación Faro y recientemente había asumido como diputado nacional por la provincia de La Pampa.

Durante el encuentro también se presentará el libro La Batalla por la Macroeconomía, una obra escrita por Milei junto a Ravier, cuyo lanzamiento estará a cargo del propio Presidente.

La actividad se produce en medio de la controversia política que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Horas antes del evento, el oficialismo logró postergar en el Congreso los intentos de la oposición para avanzar con una interpelación al funcionario. Sin embargo, Adorni aseguró públicamente que está dispuesto a concurrir al Parlamento para responder las preguntas de los legisladores.

La presencia de Milei junto a Ravier también es interpretada como una señal de fortalecimiento del área de comunicación del Gobierno en un contexto de alta tensión política y legislativa.

Las principales frases de Milei

“Le quiero dar las gracias a Adrián Ravier, quien me ha acompañado en distintos eventos de divulgación económica en el último tiempo y quiero agradecerle porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”.

“Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”.

“En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal. Aprobaban gastos sin contrapartida de ingresos. Fue una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos”.

“La Argentina va a crecer como nunca lo vio antes en su historia”.

“Inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación”.

“Las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”.

“Nuestro peor trimestre es tres veces más grande que lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista”.

“Dijeron que íbamos a cerrar las universidades públicas y acabamos de dar un aumento del 28% que los medios tampoco informaron”.

“Los vamos a derrotar una y mil veces en la elecciones, y lograr entrar en el siglo liberal que nos devuelva el oro que supimos tener y hacer grande a la Argentina nuevamente”.