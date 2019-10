Construyen al fin el edificio del Instituto de Formación Docente de Cutral Co

Después de treinta años de existencia, el sueño del edificio propio empieza a tomar forma para el Instituto Superior de Formación Docente Nº 14 (ISFD) de Cutral Co. Los cinco profesorados que aquí se dictan para una población cercana a los 500 estudiantes tendrán su espacio para cumplir con su trayecto formativo. Se espera que para mediados del año próximo ya esté finalizado.



Octubre empezó con buenas noticias para la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente Nº 14 de Cutral Co. Desde hace tres décadas están compartiendo edificio con otras instituciones. La mayor parte de este tiempo en la EPET Nº 1, donde funciona en el horario nocturno.

En abril pasado cuando el ISFD Nº 14, que dirige Alejandra Cerda celebró los treinta años llegó el anuncio de la apertura de la licitación de pliegos para la construcción del edificio propio. Cuando se creó, esta institución educativa de nivel terciario y que abre como una alternativa a la hora de elegir una carrera en el sistema público, funcionó en la primaria Nº 272. Luego de unos años se mudó al edificio donde actualmente se dictan las clases.



Y a partir de ahí, se terminaron los trámites para que este 1 de octubre se iniciara ya la edificación. El futuro edificio está emplazado en el barrio Pueblo Nuevo –sobre Álvarez y JJ Valle- en la misma manzana que está la escuela laboral Nº 1.

Los estudiantes que ingresan son de Cutral Co y Plaza Huincul pero también de otras localidades aledañas del interior neuquino.

En números 500 alumnos concurren a los cinco profesorados de las materias Geografía, Matemática, Lengua y Literatura, Física y Química. 240 días corridos es el plazo estimado para esta primera etapa de obra iniciada el 1 de octubre.





Fueron muchos los reclamos, movilizaciones y pedidos que se hicieron ante autoridades nacionales y provinciales. Fue precisamente el gobierno neuquino el que decidió iniciar los trabajos, luego que fracasara el anuncio desde Nación y quedara sin efecto el programa de ejecución. La comuna, por su parte, concretó la donación del terreno.

Ahora ya están sentadas las bases y el plazo formal de obra es de 240 días corridos para esta primera etapa. El presupuesto previsto es poco más de 45 millones de pesos.



En esta institución se preparan estudiantes que luego del trayecto educativo egresan como profesores de Enseñanza Media en cinco disciplinas. Aquí se puede estudiar los profesorados de Geografía; de Matemática; de Lengua y Literatura; de Física; y de Química.

En la actualidad son alrededor de 500 los alumnos que están repartidos en las diferentes carreras. Los egresados se incorporan al sistema educativo para la enseñanza media no solo en la comarca petrolera sino en el resto las escuelas situadas en el interior.