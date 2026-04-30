Luis Bertolini: «A los concejales les han ofrecido cargos en la Provincia para destituir al intendente»

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, aseguró este jueves que hay concejales que están siendo tentados con ofrecimientos de cargos «en la Provincia» para que voten su suspensión del cargo, tras la imputación por negociaciones incompatibles formalizada esta semana en la justicia.

Insistió con que se trata de un «intento de golpe» institucional y afirmó que «no hay argumentos» para apartarlo de la intendencia. El Concejo Deliberante convocó hoy a una sesión especial para analizar la situación de Bertolini tras la notificación del Ministerio Público Fiscal sobre el resultado de la audiencia de formulación de cargos.

Si bien la jueza de Garantías, Carina Álvarez, tuvo por formulados los cargos con los delitos que enumeró la fiscalía, no aceptó dictarle al intendente la prisión preventiva domiciliaria.

Como informó Diario RÍO NEGRO, la magistrada rechazó la pretensión al considerar, entre otras cuestiones, que se constituía como una «pena anticipada».

En cambio, definió para Bertolini la prohibición de contacto «por cualquier medio, por seis meses, para con todos los testigos de la causa enunciados por la fiscalía» a los fines de neutralizar el riesgo de entorpecimiento.

«No hay argumentos»

«Con el inicio de la investigación no pueden dejar al 57% de los votos afuera porque es no respetar a la ciudadanía», dijo el abogado de Bertolini, Javier Pino Muñoz, en una conferencia de prensa que realizaron tras la finalización de la audiencia.

El letrado pidió a los concejales «que estén a la altura de las circunstancias» y «que tengan prudencia, que escuchen a la jueza porque dijo expresamente que Bertolini tiene la soberanía para gobernar».

Por su parte, el intendente reafirmó: «No hay argumentos para suspenderme». Y afirmó que «a muchos concejales les han ofrecido cargos en la Provincia con tal de que levanten la mano para destituir al intendente». «Eso es una aberración y es un mensaje para los concejales: tengan mucha prudencia con esto, así como una vecina me denunció a mí puede denunciar a cualquier concejal», planteó Bertolini.

Una acusación sin dar nombres

Consultado sobre «quién está detrás» de ese supuesto golpe institucional, fue esquivo: «Depende de lo que cada uno crea de la independencia de poderes».

«Esa medida de coerción que pidió la fiscalía es simplemente para que alguien se venga a sentar en mi sillón y todos sabemos perfectamente de quién hablamos y sabemos quién viene detrás. Yo podré equivocarme, no hacer el asfalto donde hace falta, pero yo tengo un mandato por cuatro años», sostuvo sin especificar nombres.

Si la suspensión del intendente avanza en el recinto, quien quedará a cargo de la municipalidad por orden de sucesión es Malena Resa, hoy presidenta del Concejo Deliberante. Resa pertenece al partido Comunidad y es muy cercana a Julieta Corroza, actual senadora por el espacio de Rolando Figueroa.

Los abogados de Bertolini anticiparon que, de concretarse la medida, llevarán el caso al Tribunal Superior de Justicia «porque va a haber un claro conflicto de poderes». También adelantaron que impugnarán la formulación de cargos, razón por la cual reiteró el pedido de «prudencia» a los concejales. «La decisión no está firme», planteó.