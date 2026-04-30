Temporada récord: Bariloche espera un 15% más de turistas brasileños en el invierno

Bariloche espera un 15% más de brasileños para esta temporada de invierno. Como todos los años, la elección de destino por parte de este segmento está condicionada al contexto cambiario, las tarifas y las nevadas anticipadas que seducen al visitante a último momento. Pero a un mes y medio del inicio del invierno, los operadores confirmaron un crecimiento de las reservas en relación al año pasado.

«La visita de este público es un desafío, como todos los años en Bariloche. El factor clima y las nevadas son condicionantes, pero el público brasileño no nos falla. Nos elige siempre«, indicó Matias Serra, representante comercial de la operadora de viajes CVC en Bariloche y reconoció que «si bien hay otros destinos que vienen en alza, el brasileño es fiel al destino».

Desde el Emprotur anunciaron un récord de la conectividad aérea directa entre Brasil y Bariloche. «El año pasado ya habíamos tenido un récord de compañías y de frecuencias. Este año, se mantienen las mismas líneas aéreas y aumentaron la frecuencia, con lo cual volvemos a romper el récord. La conectividad ya está garantizada», celebró Martina Gelardi, responsable de Planificación Estratégica del Emprotur.

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Aerolíneas Argentinas, Latam, Gol, Sky y Azul son las compañías aéreas que ya confirmaron vuelos directos. Gelardi aclaró que la mayoría ya tenía frecuencias semanales: «Ahora, Latam aumentó a 10 frecuencias semanales, lo que significa que algunos días tendrá frecuencias dobles. Aerolíneas Argentinas ofrecerá vuelos diarios y Azul que tiene los vuelos de Campinas (San Pablo), aumentó las frecuencias desde Porto Alegre».

Valoró que con estos vuelos directos, el pasajero tiende a aumentar la estadía promedio ya que le evita «dividir su estadía entre Buenos Aires y Bariloche». «Esto representa una facilidad para quienes viajan con familia, niños o gente mayor. La conectividad aérea siempre es mucho más práctica y hay que tener en cuenta que muchos ya deben hacer escalas en Brasil ya que se trasladan de otras ciudades hacia los puntos donde están los vuelos (San Pablo, Bello Horizonte y Porto Alegre)«, dijo.

Esperan una temporada récord para este invierno. Foto: Alfredo Leiva

1.300 butacas reservadas

El Emprotur confirmó que, en 2025, la ciudad recibió alrededor de 55.000 turistas brasileños. Para este año, con el aumento de la conectividad aérea, esperan superar los 65.000 pasajeros, entre mediados de junio hasta finales de agosto, el período que tiene garantizado los vuelos directos.

Serra celebró que hasta ahora, recalcó, hay 1.300 butacas aéreas reservadas entre Brasil y Bariloche y se registran 9.000 pernoctes en el destino. «La estadía del brasileño en Bariloche suele ser larga en el invierno y ronda los 6 a 7 noches. En algunos casos, el pernocte se comparte con Buenos Aires, donde pueden estar entre tres y cuatro noches y el resto en Bariloche», mencionó.

Si bien el invierno y la nieve es el gran atractivo para los brasileños, el desafío en Bariloche es romper la estacionalidad y comercializar el destino por fuera de julio y agosto. Y también se registra un leve crecimiento.

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«Tenemos muchos eventos que queremos acercar a este público, como el Bariloche a la Carta en octubre, la Fiesta de las Colectividades, la Fiesta del Chocolate y la Fiesta de la Nieve. Con lo que más nos toca batallar es con la inflación. Les resulta caro, el cambio ya no los favorece tanto, pero lo cierto es que esto pasa a nivel país. No es un problema del destino», indicó Serra.

En tanto, Gelardi destacó que «quienes quieran venir en septiembre, por ejemplo, podrán tomar los vuelos con escala en Buenos Aires que continuarán hasta fin de año. Desde Emprotour, estamos trabajando para atraer al público brasileño en verano. Es algo que se logra con el tiempo, ya estamos empezando a dar los resultados porque cada vez tenemos más demanda de agencias y operadores que nos piden material sobre verano«.

Causas del aumento en la demanda

El contexto cambiario no es favorable hoy para el extranjero. ¿Qué atrae entonces a los brasileños? Gelardi lo adjudicó al «conflicto internacional que lleva a los viajeros a elegir quedarse en Latinoamérica. De modo que todos estos destinos se están favoreciendo en este momento«.

De todo modos, aseguró que «hay un reenamoramiento del público brasileño por la nieve y por ende, Bariloche«: «Para el brasileño venir a Bariloche es un sueño, es algo que quieren hacer, por lo menos, una vez en su vida. Y en esto, ahora nos ayuda que el cerro Catedral acaba de confirmar el pase con un precio fijo».

Serra reconoció que el brasileño «compara mucho, busca cuidar el bolsillo y es duditativo a la hora de elegir, hay una oportunidad de crecimiento para todos los nichos, no solo para la hotelería de lujo sino el segmento tres, cuatro y cinco estrellas«. En este sentido, consideró que el desafío es acercarlos a esa oferta disponible.

Esperan una temporada récord para este invierno. Foto: Alfredo Leiva

En los últimos años, Chile se posicionó como competencia para un destino como Bariloche. «Siempre está ahí pisando los talones de alguna manera. La verdad es que siguen siendo más competitivos y sobre todo, en los tickets aéreos. Tienen una conectividad más accesible y más económica«, subrayó Serra.

Gelardi sostuvo que, «en general, la nieve latinoamericana se vende muy bien. Si bien años atrás hubo una migración del público brasileño hacia Chile, estamos viendo que eso se está revirtiendo, según lo que nos dicen las operadoras, por una cuestión de capacidad y de calidad de servicios».