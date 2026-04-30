Luis Bertolini afuera de la intendencia de Plottier: el Deliberante aprobó su suspensión en el cargo

El Concejo Deliberante de Plottier aprobó hoy por mayoría la suspensión preventiva del intendente Luis Bertolini luego de que le formularan cargos por supuestas negociaciones incompatibles.

La decisión se conoció solo un par de minutos antes de que el jefe comunal presentara su renuncia. El cargo quedará en manos de la actual presidenta del cuerpo, la concejal Malena Resa (Comunidad), quien había organizado una conferencia de prensa para esta tarde que todavía no fue confirmada.

La resolución fue votada en una sesión extraordinaria en la que se citó como argumento para esta medida el artículo 79 de la carta orgánica de la ciudad.

«Cuando se imputare la comisión de un delito doloso al intendente, concejal/les, secretarios de gabinete, juez o secretario del Tribunal Municipal de Faltas o convencional municipal, su suspensión preventiva, procederá de pleno derecho, cuando el juez competente, interviniente en la causa, dictare el auto de procesamiento», indica el citado punto.

De acuerdo al proyecto aprobado, la suspensión del ahora exintendente se iba a hacer efectiva «hasta que recaiga sentencia firme en la causa judicial que se le sigue al magistrado», se detalló en la resolución avalada por los concejales.

La conferencia previa a la suspensión

Justo antes de que empezara la sesión el exjefe comunal decidió encabezar una conferencia de prensa junto a su abogado, Javier Pino Muñoz, donde denunció la existencia de un intento de «golpe» contra su gestión y de presiones hacia los concejales para que votaran a favor de la suspensión.

Incluso, afirmó que algunos ediles llegaron a recibir «ofrecimientos» de cargos dentro de la Provincia para pronunciarse en ese sentido.

En la carta de renuncia Bertolini volvió a insistir con su postura. Lo hizo acusando la presencia de una «estrategia para disciplinar» que se plasmó con su salida del cargo.

El exintendente se encuentra bajo investigación por el presunto delito de negociaciones incompatibles con su función. Junto a él también se encuentran imputados su subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez; el hijo de ésta, Mauricio López; y el empresario Pedro Vilchez, titular de varias empresas.

La formulación de cargos se extendió por dos días. De la misma había quedado pendiente de resolución un pedido de detención domiciliaria para el jefe comunal, que la jueza Carina Álvarez rechazó este jueves con fuertes críticas al argumento de la fiscalía de Delitos Económicos.

Cómo votaron los concejales de Plottier

La propuesta de suspensión fue sancionada por mayoría, con el voto en contra del concejal Carlos Ponce (Acción Plottier) y la abstención de Dianela Huento (Comunidad).

En línea con la normativa vigente, aclaró la redacción aprobada, la suspensión de Bertolini se iba a concretar sin goce de sueldo ni dieta.

De momento no se informó cuándo se hará la toma de posesión efectiva por parte de Resa.

Su designación como presidenta del Concejo tuvo lugar en febrero, en medio de otra sesión cargada de tensión donde hubo cuestionamientos contra el resultado de la votación. Después de un cuarto intermedio, quedó confirmada como titular del Deliberante.