Contaminamos y destruimos

Un día nos pusimos a pensar y lo abandonamos por no ver una solución. En 1800 éramos 1.000 millones de seres humanos. Hoy estamos rozando los 7.800, en aumento. ¿Cómo lo vamos a dilucidar? Los fabricantes, países exportadores y los dueños de los comercios/fábricas solo dicen que hay que seguir poblando.

El ser humano lo único que hace es contaminar y destruir las materias primas. Se continúa saqueando, ahora solo productos para ser elaborados, y dando trabajo a sus ciudadanos. Lo vemos a diario, cuando hay clases y llevamos a nuestros hijos de la mano solo meditamos: ¿dónde irán a trabajar? Si bien se debe ir reemplazando a los ancianos, la tremenda competencia, que son los robots, produce y no deja de hacerlo, las 24 horas. Cada uno de esos instrumentos ha suplantado a no menos de cinco trabajadores. Y cada día avanza más esa tecnología, ya que no pide aumento de sueldo. ¿Cómo se hará para limitar la producción “hijícola”? El humano tiene sus propias defensas, y se ven, ya que sin injerencia de los laboratorios, luego de un buen reposo, se sale como nuevo. Entonces, los que se van son solo aquellos que están fallados. Como lo sabrá el ministro, ¿quiénes sí y quiénes no? “¡No me rompan el negocio!” dicen los laboratorios.

Yamile S. Dream

DNI 35.254.905



