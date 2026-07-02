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«Cruces de gigantes»: a qué hora juegan España y Portugal este jueves por el Mundial 2026, TV y la grilla definitiva

La llave de la muerte no da respiro: conocé los horarios, los canales confirmados para seguirlos en vivo desde Argentina y cómo se arma el choque de octavos de final que todos quieren ver.

Redacción

Por Redacción

España enfrenta a Cabo Verde en su debut. (Foto: AP)

España enfrenta a Cabo Verde en su debut. (Foto: AP)

El cuadro de eliminación directa ingresa en su zona de máxima tensión. El Mundial 2026 abre la jornada de este jueves 2 de julio con dos partidos de altísimo voltaje por los dieciseisavos de final, donde cuatro escuelas del fútbol europeo se juegan la permanencia o el pasaje de vuelta a casa.

El formato del certamen norteamericano es implacable: si hay paridad tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, el boleto a la siguiente ronda se definirá a través de los tiros desde el punto penal.

La agenda del jueves: choque de candidatos y el último baile de las leyendas

La acción se concentrará en dos turnos clave que mantendrán en vilo a los futboleros. Agendá los horarios oficiales adaptados a nuestro país:

  • 16:00: España vs. Austria (SoFi Stadium, Los Ángeles). La Roja busca ratificar su chapa de candidato frente a los austríacos, un rival rocoso que ya demostró su peligro al compartir la fase inicial en el grupo de la Selección Argentina.
  • 20:00: Portugal vs. Croacia (BMO Field, Toronto). El partido de la jornada. Un choque con aroma a nostalgia que cruzará en cancha a Cristiano Ronaldo y Luka Modric, en lo que promete ser un duelo estratégico y físico de alta intensidad.

El atractivo de este jueves va mucho más allá de los nombres propios: los ganadores de ambos cruces deberán enfrentarse entre sí en los octavos de final, por lo que las potencias ya empiezan a mirar de reojo el futuro del cuadro.

Dónde ver los partidos en vivo por televisión y streaming en Argentina

La cobertura para el territorio nacional está completamente garantizada a través de señales de aire, cable tradicional y plataformas digitales:

Para ver España vs. Austria (16:00)

  • Televisión: La transmisión exclusiva en cable estará a cargo de DSports (DirecTV).
  • Streaming: Se podrá seguir de manera online a través de las aplicaciones DGO y Paramount+ (que unifica las señales deportivas para sus suscriptores).

Para ver Portugal vs. Croacia (20:00 hs):

  • Televisión Abierta y Cable: El encuentro se transmitirá en vivo por las pantallas de TyC Sports, Telefe y DSports.
  • Streaming: Disponible en plataformas digitales mediante TyC Sports Play, Mi Telefe y DGO desde cualquier celular, tablet o Smart TV.

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El cuadro de eliminación directa ingresa en su zona de máxima tensión. El Mundial 2026 abre la jornada de este jueves 2 de julio con dos partidos de altísimo voltaje por los dieciseisavos de final, donde cuatro escuelas del fútbol europeo se juegan la permanencia o el pasaje de vuelta a casa.

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