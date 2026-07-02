«Cruces de gigantes»: a qué hora juegan España y Portugal este jueves por el Mundial 2026, TV y la grilla definitiva

El cuadro de eliminación directa ingresa en su zona de máxima tensión. El Mundial 2026 abre la jornada de este jueves 2 de julio con dos partidos de altísimo voltaje por los dieciseisavos de final, donde cuatro escuelas del fútbol europeo se juegan la permanencia o el pasaje de vuelta a casa.

El formato del certamen norteamericano es implacable: si hay paridad tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, el boleto a la siguiente ronda se definirá a través de los tiros desde el punto penal.

La agenda del jueves: choque de candidatos y el último baile de las leyendas

La acción se concentrará en dos turnos clave que mantendrán en vilo a los futboleros. Agendá los horarios oficiales adaptados a nuestro país:

16:00: España vs. Austria (SoFi Stadium, Los Ángeles). La Roja busca ratificar su chapa de candidato frente a los austríacos, un rival rocoso que ya demostró su peligro al compartir la fase inicial en el grupo de la Selección Argentina.

vs. (SoFi Stadium, Los Ángeles). La Roja busca ratificar su chapa de candidato frente a los austríacos, un rival rocoso que ya demostró su peligro al compartir la fase inicial en el grupo de la Selección Argentina. 20:00: Portugal vs. Croacia (BMO Field, Toronto). El partido de la jornada. Un choque con aroma a nostalgia que cruzará en cancha a Cristiano Ronaldo y Luka Modric, en lo que promete ser un duelo estratégico y físico de alta intensidad.

El atractivo de este jueves va mucho más allá de los nombres propios: los ganadores de ambos cruces deberán enfrentarse entre sí en los octavos de final, por lo que las potencias ya empiezan a mirar de reojo el futuro del cuadro.

Dónde ver los partidos en vivo por televisión y streaming en Argentina

La cobertura para el territorio nacional está completamente garantizada a través de señales de aire, cable tradicional y plataformas digitales:

Para ver España vs. Austria (16:00)

Televisión: La transmisión exclusiva en cable estará a cargo de DSports (DirecTV).

La transmisión exclusiva en cable estará a cargo de (DirecTV). Streaming: Se podrá seguir de manera online a través de las aplicaciones DGO y Paramount+ (que unifica las señales deportivas para sus suscriptores).

Para ver Portugal vs. Croacia (20:00 hs):