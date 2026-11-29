Con más de cinco décadas de trayectoria y presencia en más de 140 países, Shacman afianza su lugar en la operación de Vaca Muerta. Ya son más de 50 los camiones de la marca que trabajan para empresas de servicios petroleros y transportistas, y ahora la firma suma su línea completa de la mano de Barakat.

50 unidades de la marca ya operan en Vaca Muerta.

El concesionario superó en 2026 las 200 unidades vendidas entre todas las marcas que comercializa. Desde su primera sede, en Cipolletti, la empresa ya genera más de 20 empleos directos y 50 indirectos.

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“El diferencial está en lo que pasa después de la entrega”, destacó Hassan Manuel Barakat, socio gerente de Barakat. La empresa cuenta con taller oficial, repuestos en stock y técnicos de guardia para urgencias operativas las 24 horas, los siete días de la semana. “En una industria donde cada hora de unidad parada se paga cara, la respuesta no puede esperar”, agregó.

Como representante oficial de TKA y Cormetal, Barakat entrega además, de forma inmediata, unidades equipadas llave en mano, con hidrogrúas y semirremolques listos para operar, para que las empresas salgan a trabajar desde el primer día.

Todos los modelos de la gama combinan motor Cummins, caja ZF y transmisión Fast Gear con tecnología Eaton: componentes de primer nivel mundial que los talleres de la región conocen bien, lo que simplifica el mantenimiento y acorta los tiempos de unidad parada.

Shacman: los modelos de camiones para Vaca Muerta

La gama cubre todo el espectro operativo de la cuenca. El X6000 es el tope de gama, pensado para larga distancia y bitrenes, con suspensión neumática y cabina preparada para pernoctar en ruta. Por su parte, el X5000 es un tractor de 420 CV en versiones 4×2 y 6×2, destinado al traslado de equipos, cisternas e insumos a los yacimientos. La versión 6×2 incorpora un eje elevable que permite ahorrar combustible y neumáticos en los regresos vacíos.

El H3000 cuenta con chasis reforzado y mayor despeje para ripio, obras y trabajo severo dentro del campo, mientras que el L3000 es un camión 4×2 ágil y de bajo costo operativo para reparto, talleres móviles y montaje de hidrogrúas o carrocerías especiales.

“La oferta seguirá creciendo: a partir de marzo de 2027 se sumarán configuraciones 6×4 y 8×4, versiones con caja volcadora, chasis con portavolquetes y camiones con caja térmica y equipo de frío, entre otras”, adelantó Hassan Manuel Barakat.

Cuándo y dónde será la presentación de los camiones Shacman en Cipolletti

La presentación será el jueves 3 de diciembre a las 18 en el concesionario de Barakat, ubicado en Ruta Circunvalación Tercer Puente, Parcela 7, Cipolletti.

Los asistentes podrán recorrer las unidades, consultar directamente con el equipo comercial y técnico y conocer las condiciones especiales de precio y financiación que la empresa dará a conocer esa noche. Para consultas, comunicarse al 299 546-8905.