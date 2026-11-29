Los jóvenes de 17 a 25 años de Neuquén dejarán de pagar la tasa municipal para obtener por primera vez su licencia de conducir de automóviles, según un proyecto impulsado por el intendente Mariano Gaido que el Concejo Deliberante tratará el jueves 3 de diciembre junto a la Ordenanza Tarifaria.

El director general de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Neuquén, Lucas Padín, explicó que la propuesta busca facilitar el acceso a una herramienta frecuente en las búsquedas laborales. «Hoy contar con la licencia de conducir es un requisito que aparece con frecuencia en las búsquedas laborales. Para muchos jóvenes representa una posibilidad de ampliar sus oportunidades de inserción en el mundo del trabajo y también es un valor que pueden incorporar a su currículum», señaló.

Padín aclaró que la exención abarca solo el componente municipal del trámite y que los solicitantes deberán cumplir con todos los pasos exigidos, incluidos los cursos y exámenes vigentes.

Qué conceptos se mantienen y cuánto representa el ahorro

La medida no vuelve gratuito el carnet en su totalidad, ya que los aspirantes deberán abonar $55.150 por los rubros que continúan vigentes, el arancel nacional del CENAT y el apto médico. «Siempre se debe pagar el CENAT, que es el arancel nacional, y el apto médico. Lo que se elimina es únicamente la tasa municipal, que es el componente del trámite que depende del municipio», precisó el funcionario.

Con la quita de la tasa municipal, el importe del trámite varía según la vigencia elegida:

Licencia a cinco años: Pasa de $116.268 a $55.150 , con un ahorro superior al 50% .



Pasa de a , con un ahorro superior al . Licencia a un año: Baja de $74.511 a $55.150 , lo que equivale a una reducción del 26% .



Baja de a , lo que equivale a una reducción del . Requisitos obligatorios: Aprobar los cursos y exámenes correspondientes, además de cubrir el CENAT y el apto médico.

Inserción laboral y otras políticas juveniles en Neuquén

Padín encuadró la iniciativa dentro del paquete de medidas municipales orientadas a los jóvenes de Neuquén, junto con el Boleto Estudiantil Neuquino gratuito, la entrega de kits escolares y las prácticas profesionalizantes.

El proyecto aguarda ahora el tratamiento legislativo previsto para el jueves 3 de diciembre en el Concejo Deliberante de Neuquén, como parte de la discusión de la Ordenanza Tarifaria municipal.