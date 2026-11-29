El Tren 9 de Julio llegará a Cipolletti este lunes 30 de noviembre para iniciar la última etapa de su recorrido por Río Negro. La formación socio sanitaria permanecerá en la ciudad hasta el 12 de diciembre, con atención gratuita en distintas especialidades médicas, servicios sociales y trámites de organismos nacionales.

La llegada a Cipolletti marcará el cierre del operativo provincial, que comenzó en Río Colorado y continuó por distintas localidades del Valle Medio y el Alto Valle. Hasta el momento, el tren acumuló 9.703 prestaciones en cinco estaciones, con Allen como su última parada antes de arribar a la ciudad.

El ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena, confirmó que la atención comenzará el lunes a las 7.30. Además, aclaró que los servicios serán gratuitos y se brindarán por orden de llegada, sin necesidad de abonar por las prestaciones.

De Río Colorado a Cipolletti: cinco paradas y casi 10.000 prestaciones

El Tren 9 de Julio en su paso por Allen. Foto: gentileza.

La primera escala fue en Río Colorado, donde el operativo terminó el 16 de octubre con 1.478 intervenciones. De ese total, 714 correspondieron a atenciones sanitarias y 764 a trámites y prestaciones sociales. Entre los servicios más solicitados estuvieron oftalmología, mamografías, odontología y fonoaudiología.

Luego, la formación se trasladó a Darwin, donde permaneció entre el 19 y el 30 de octubre. Allí contabilizó otras 1.472 prestaciones: 903 del área de salud y 569 vinculadas con asistencia social y trámites administrativos.

La tercera parada fue Chichinales, del 2 al 6 de noviembre. En esa localidad se registraron 1.524 intervenciones, antes de que el tren continuara hacia Roca para instalarse en la estación Padre Alejandro Stefenelli.

Foto: gentileza.

En Roca, la formación tuvo su mayor volumen de actividad hasta el momento. Entre el 9 y el 20 de noviembre realizó 3.192 prestaciones integrales: 1.890 correspondieron a salud y especialidades médicas, mientras que las otras 1.302 fueron asistencias sociales y gestiones administrativas. Oftalmología encabezó la demanda, con 688 consultas, seguida por fonoaudiología, con 421.

La anteúltima escala fue Allen, donde el tren completó cinco jornadas de atención entre el 23 y el 27 de noviembre. Según informó el Gobierno provincial, se realizaron 2.037 prestaciones gratuitas para vecinos de la ciudad y localidades cercanas.

Con ese resultado, el operativo llegó a las 9.703 atenciones acumuladas antes de su desembarco en Cipolletti. La última estación del recorrido provincial será también la que tendrá el cierre del dispositivo, previsto para el 12 de diciembre.

Tren 9 de julio: qué servicios gratuitos ofrecerá en Cipolletti

Durante su permanencia en Cipolletti, los vecinos podrán acceder a oftalmología, odontología, fonoaudiología, cardiología, psicología, obstetricia y clínica médica. También habrá mamografías, radiografías, vacunación y asesoramiento social.

La propuesta se completa con la presencia de oficinas móviles del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES, para facilitar trámites de documentación, consultas y gestiones administrativas.

La atención será gratuita y por orden de llegada. Según confirmó el ministro Juan Pablo Muena, la recepción de vecinos comenzará el lunes 30 de noviembre a las 7.30.

EEl operativo se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre organismos nacionales, provinciales y municipios, con el objetivo de acercar servicios públicos a distintas comunidades.