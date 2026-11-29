La República Argentina avanzará en la constitución del Tribunal Arbitral, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, solicitará nuevas medidas para resguardar sus derechos sobre el yacimiento Sea Lion y sostendrá los expedientes sancionatorios internos contra las firmas que operan en las Islas Malvinas, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) declarara que no posee jurisdicción en esta instancia preliminar para dictar medidas cautelares.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, los términos de la resolución preliminar emitida por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo y las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Poder Ejecutivo Nacional remarcó que el fallo no resuelve la cuestión de soberanía ni condiciona la competencia futura del órgano arbitral.

Qué significa que el Tribunal del Mar haya reconocido la disputa de soberanía por Malvinas

En su pronunciamiento oficial, la administración de Javier Milei diferenció el rechazo procesal a las medidas provisionales del alcance jurídico de la ordenanza dictada en torno al proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

El Gobierno nacional destacó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dejó asentada la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, un punto que Londres buscó desconocer durante las audiencias.

La Oficina del Presidente precisó que el planteo argentino no pidió al tribunal definir a qué Estado pertenecen las Islas Malvinas, sino aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante la explotación unilateral de recursos naturales; por ese motivo, la falta de jurisdicción cautelar no anticipa el fallo sobre el fondo de la demanda ni legitima las operaciones británicas.

Los cuatro frentes de acción de Argentina en el Tribunal Arbitral, el Congreso y el plano interno

A partir de esta resolución, el Poder Ejecutivo estructuró su hoja de ruta en cuatro vías simultáneas para sostener el reclamo sobre los espacios marítimos del Atlántico Sur. Así, Argentina impulsará la conformación formal del Tribunal Arbitral encargado de analizar el fondo de la controversia bajo la convención de la ONU, instancia ante la cual volverá a requerir medidas para preservar sus derechos.

En tanto, el Ejecutivo ratificó que continuará aplicando el régimen sancionatorio argentino contra quienes participen en la extracción de hidrocarburos sin autorización estatal, recordando la apertura reciente de actuaciones contra cinco sujetos vinculados a la actividad en el área.

Además, el presidente Javier Milei solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione durante la próxima semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para dotar al Estado de herramientas legales más amplias.

Finalmente, la Cancillería mantendrá los planteos jurídicos y diplomáticos en los foros multilaterales bajo el mandato constitucional de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.