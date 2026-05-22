Aguinaldo ANSES junio 2026: cómo calcular el medio aguinaldo con la nueva fórmula oficial

Aguinaldo de ANSES: la fórmula matemática oficial para calcular el medio aguinaldo de junio 2026 en jubilaciones y pensiones.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó los parámetros contables para la liquidación del primer aguinaldo de 2026; la normativa previsional vigente establece que el cálculo de este beneficio debe realizarse bajo criterios de estricta regularidad salarial, impactando de forma directa en los ingresos de jubilados y pensionados en junio 2026.

En este primer semestre de 2026, signado por actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la determinación del monto final de jubilaciones y pensiones requiere que los beneficiarios conozcan cuáles son los conceptos que ANSES toma en cuenta y cuáles quedan al margen por su naturaleza jurídica, garantizando así la transparencia y la previsibilidad en los cobros de cara a junio 2026.

ANSES: la fórmula de la Administración Nacional de la Seguridad Social para calcular el aguinaldo de junio 2026

Para obtener la cifra exacta que se encontrará depositada en los cajeros automáticos en junio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza un procedimiento técnico estandarizado. El mecanismo para calcular el aguinaldo de ANSES por parte de los jubilados y pensionados se rige por los siguientes pilares oficiales:

El 50% del mejor haber : la base de cálculo se compone de la mitad de la mayor remuneración mensual, devengada entre los meses de enero y junio 2026 .

: la base de cálculo se compone de la mitad de la mayor remuneración mensual, devengada entre los meses de . Junio como mes de referencia : debido al esquema de movilidad previsional y la acumulación de incrementos por inflación , el haber de junio 2026 se consolidará de forma unánime como el más alto de toda la primera mitad del año.

: debido al y la acumulación de , el se consolidará de forma unánime como el más alto de toda la primera mitad del año. Exclusión de sumas fijas: el refuerzo extraordinario de $70.000 que el Poder Ejecutivo abona de forma mensual no se incluye en el cálculo del aguinaldo de ANSES, ya que posee un carácter excepcional y no remunerativo, no formando parte del haber previsional básico de los jubilados y pensionados.

ANSES: montos confirmados por la Administración Nacional de la Seguridad Social para el aguinaldo de junio 2026

Una vez procesada la fórmula sobre los haberes actualizados con el aumento del 2,6%, la Administración Nacional de la Seguridad Social determinó los valores de bolsillo que recibirán las diferentes categorías. El esquema de liquidación del aguinaldo de ANSES para los jubilados y pensionados quedó fijado de la siguiente manera:

Jubilación Mínima : con un haber base de $403.396,63, el medio aguinaldo neto a percibir será de $201.698,32.

: con un haber base de $403.396,63, el medio aguinaldo neto a percibir será de $201.698,32. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : los titulares de esta prestación asistencial contarán con un extra de $161.358,65.

: los titulares de esta prestación asistencial contarán con un extra de $161.358,65. Pensiones No Contributivas (PNC): para las líneas de invalidez y vejez gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, el monto del SAC se estableció en $141.188,82.

Este dinero se acreditará de forma completamente automática junto con el pago mensual habitual de junio 2026, siguiendo el ordenamiento por terminación de DNI que la Administración Nacional de la Seguridad Social publicará en sus canales oficiales de atención.

Junio 2026: cómo consultar el recibo digital del aguinaldo de ANSES para jubilados y pensionados

Para comprobar que el impacto de la fórmula previsional se haya ejecutado de manera correcta, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda revisar los comprobantes de pago antes de asistir a las entidades bancarias.

Los jubilados y pensionados pueden acceder al desglose de sus haberes ingresando a la plataforma digital Mi ANSES o utilizando la aplicación móvil del organismo, completando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección de «Jubilaciones y pensiones«, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá disponibles los recibos digitales desde los primeros días de junio 2026, permitiendo identificar de forma clara el haber mensual actualizado, el monto asignado por el aguinaldo de ANSES y la continuidad de los bonos complementarios correspondientes a cada titular.