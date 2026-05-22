Detectaron productos médicos falsificados en Río Negro y Anmat prohibió su venta: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, distribución y comercialización de productos médicos ilegítimos y presuntamente falsificados. Los mismos fueron hallados durante una inspección realizada en la provincia de Río Negro. La decisión fue anunciada en el Boletín Oficial del Gobierno.

Según informó la Anmat, la investigación comenzó luego de una inspección realizada en la firma LEM MEDICAL S.R.L., situada en Río Negro.

Durante el operativo, las autoridades comprobaron que la empresa no contaba con habilitación sanitaria ni con un profesional responsable a cargo.

Dentro de la búsqueda, la entidad afirmó: «Se detectaron irregularidades en los métodos de esterilización y acondicionamiento de algunos dispositivos, así como documentación insuficiente para acreditar su procedencia y legitimidad»

Anmat prohibió la venta de productos médicos falsificados en Río Negro: cuáles son los elementos retirados

En el laboratorio se hallaron distintos productos médicos vinculados a traumatología y cirugía ortopédica, como componentes de prótesis de hombro, cadera y sistemas de fijación de ligamentos. A raíz de esto, se realizó una nueva inspección en la firma Bioprotece S.A., donde se confirmó que los productos encontrados no habían sido distribuidos por esa empresa y que no existía relación con la marca.

El organismo detalló que la prohibición alcanza a todos los productos médicos que declaren la marca “Biotechnology” o indiquen haber sido fabricados por esa firma. Entre los dispositivos incluidos se encuentran componentes de prótesis y sistemas de fijación utilizados en cirugías traumatológicas y ortopédicas.

También se prohibieron productos identificados como “Base Reversa D,36 mm” y dispositivos de fijación de ligamentos rotulados con datos de fabricación y autorización presuntamente falsificados.

El organismo nacional también detectó irregularidades en los métodos de esterilización y acondicionamiento de algunos dispositivos, además de documentación insuficiente para acreditar su origen y legitimidad.

Ante esto, Anmat ordenó instruir un sumario sanitario contra LEM MEDICAL S.R.L. por presuntas infracciones a la normativa vigente y remarcó que la medida busca proteger la salud pública.

Con información de NA