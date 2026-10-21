Dina Huapi: pesca con mosca, kitesurf y destilados de autor

Recostada sobre la margen este del lago Nahuel Huapi y a muy pocos minutos del aeropuerto internacional y de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la localidad empezó a moldear una propuesta que busca diferenciarse. La idea central es clara: ofrecer servicios y accesibilidad a una escala más tranquila.

Para empezar a disfrutar el destino



Dina Huapi celebrará la tercera edición de la Expo Dina Huapi bajo el lema «Descubrí Dina Huapi». El evento se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, de 12 a 20 en el polideportivo municipal, con entrada libre y gratuita. La exposición reunirá a más de 50 inscriptos entre productores, artesanos, instituciones y emprendimientos locales, e incluirá un espacio especial dedicado a la pesca con mosca que ofrecerá demostraciones de fly casting y un punto de encuentro para intercambiar experiencias sobre la disciplina.



Pesca con mosca: es acá



En Dina Huapi la pesca con mosca marca el pulso de la temporada. Por su ubicación estratégica, el pueblo funciona como un centro operativo para los aficionados a esta disciplina. Desde su ejido urbano se accede rápidamente a algunos de los sectores más codiciados de la región: la embocadura del río Limay, el río Ñirihuau y la costa del propio lago Nahuel Huapi, siempre bajo el estricto cumplimiento del reglamento patagónico de pesca continental. Una descripción simple sería: caminando desde el alojamiento al nacimiento del río Limay y pescar. Caminar bordeando el río Limay, por kilómetros, y pescar. Volver caminando al alojamiento por uno de los paisajes más increíbles de la patagonia, y hacer un asado.



La actividad, además, mantiene continuidad cuando cierran algunos ambientes tradicionales. A unos 50 kilómetros, en la zona de Confluencia, las opciones habilitadas permiten sostener el flujo de pescadores durante casi todo el año. Esta dinámica alimenta una red local de alojamientos, guías y gastronomía adaptada a las necesidades del sector.

Kitesurf: el mejor viento del país



El viento patagónico, habitualmente considerado un elemento riguroso del clima, encuentra en las playas abiertas de Dina Huapi una aplicación deportiva directa. Del 20 al 29 de noviembre de 2026, la localidad será sede de una fecha del Campeonato Argentino de Kitesurf en la modalidad Big Air.



La realización de las pruebas dependerá, como es habitual en la disciplina, de las condiciones meteorológicas de esas jornadas. La modalidad Big Air destaca por los saltos de gran altura y maniobras en el aire, ofreciendo un espectáculo visual que se puede seguir de forma directa desde la costa.

Destilados con sello de estepa



En el plano gastronómico y productivo, la localidad suma un circuito de bebidas de autor que comenzó a llamar la atención del turismo especializado.



El proyecto más sobresaliente es Madoc, una destilería de whisky impulsada por Pablo Togneti, físico de trayectoria en el sector científico nacional que volcó su experiencia al desarrollo de destilados de alta gama. Sus whiskies single malt ya acumulan premios internacionales y atraen a entusiastas que viajan a la zona con el objetivo de conocer la destilería y conversar con su creador.



En esa misma línea de revalorización de los insumos locales se ubica Milvago, un vermut elaborado a partir de botánicos y hierbas de la estepa patagónica. La propuesta busca capturar los aromas de la vegetación nativa para integrarlos a la oferta de bares y restaurantes de la zona. Los entendidos aseguran que este vermut da el cuerpo perfecto a los mejores Negroni.

Vida de pueblo frente al lago



Entre el paisaje de la estepa y las aguas del Nahuel Huapi, la infraestructura de Dina Huapi mantiene una escala accesible: bicisendas, calles tranquilas, comercios de cercanía y accesos libres a la playa. Sin intenciones de competir con la oferta masiva de Bariloche, la localidad apuesta a consolidar su lugar como un punto de partida funcional para explorar la región a otro ritmo.