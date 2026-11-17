Dos jóvenes resultaron con golpes luego de que el Volkswagen Polo Track en el que viajaban impactara contra un camión Mercedes Benz 1114, a la altura de la curva La Consuelo, en Centenario. Ambos pudieron salir del vehículo por sus propios medios y fueron asistidos por personal de emergencias.

El siniestro vial ocurrió el martes 17, pasadas las 12:25, sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que conecta Neuquén con Centenario. El auto, en el que viajaban dos jóvenes, uno de ellos de 25 años, chocó contra la parte trasera de un camión con caja y quedó incrustado entre los hierros del otro rodado.

Tras el impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina. Los ocupantes del auto sufrieron golpes, pero lograron salir por sus propios medios. El conductor del camión, un hombre de 30 años, no sufrió lesiones.

Cómo ocurrió el choque en la Ruta 7

Según informó la División Tránsito Villa Obrera, el camión circulaba por la Ruta Provincial 7 en sentido sur-norte, por el carril externo. Al llegar a la altura del barrio La Consuelo, habría invadido el carril interno para evitar colisionar con otro camión cisterna. En ese momento, el Volkswagen Polo Track impactó contra su parte trasera.

Los dos jóvenes se encontraban conscientes y pudieron relatar lo ocurrido cuando fueron asistidos por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En el lugar también trabajaron bomberos voluntarios, personal de Tránsito Villa Obrera y efectivos de la Comisaría Quinta.

Los test de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.

Mientras los bomberos trabajaban para retirar el auto de la parte trasera del camión, el tránsito sobre la ruta permaneció reducido a un solo carril.