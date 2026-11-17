Trail de montaña y autos clásicos: tres competencias internacionales convocan a viajar a Bariloche antes del verano.

En Bariloche, los senderos de montaña y las rutas que bordean los lagos también son escenarios deportivos. Entre noviembre y diciembre, corredores de trail y tripulaciones de autos históricos recorrerán esos paisajes en tres encuentros internacionales: Patagonia Bariloche by UTMB, las 1000 Millas Sport y El Cruce. Una agenda que convoca a viajar para competir, pero también para acompañar, mirar y conocer la región.

Las propuestas reúnen públicos diferentes. Hay quienes llegan para afrontar largas distancias por la montaña y quienes lo hacen para conducir vehículos de colección en pruebas de regularidad. A su alrededor se mueven familiares, equipos técnicos y visitantes que encuentran una oportunidad para combinar el deporte con una estadía en la cordillera.

Según las previsiones difundidas por el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR), que acompaña los tres encuentros, las dos competencias de trail esperan reunir, en conjunto, a más de 10.000 corredores. A ese movimiento se agregará el de las 1000 Millas, con sus participantes y una caravana de automóviles que constituye un atractivo en sí misma.

“No se trata solamente del evento deportivo, sino de todo el movimiento que genera en hoteles, gastronomía, comercios y servicios turísticos”, señaló Eric Guzmán, secretario de Turismo y presidente del organismo.

A pie, por bosques y cumbres

La primera cita será Patagonia Bariloche by UTMB, del 18 al 22 de noviembre. En su segunda edición, la prueba forma parte de las UTMB World Series, un circuito internacional de carreras de montaña.

La organización prevé más de 4.000 corredores de más de 50 países, distribuidos en seis distancias: Tronador 130K, Frey 85K, Bella Vista 55K, Nahuel Huapi 33K, Cerro Lindo 22K y Otto 12K. El programa abarca así diferentes exigencias, con recorridos que atraviesan bosques y sectores de montaña entre lagos y cumbres.

Senderos de montaña. Patagonia Bariloche by UTMB prevé reunir a más de 4.000 corredores de más de 50 países. Gentileza.

El Centro Cívico será uno de los puntos de encuentro, con propuestas abiertas al público. Ese espacio permitirá acercarse al movimiento de la competencia también a quienes estén de paseo por la ciudad.

Para Bariloche, la pertenencia al circuito tiene además una dimensión turística: los paisajes que los corredores atraviesan se convierten en imágenes que circulan fuera del destino, tanto a través de la difusión del encuentro como de las experiencias que comparten sus participantes.

“Formar parte de un circuito internacional como UTMB nos permite mostrar esos paisajes al mundo”, sostuvo Natacha Vázquez, directora ejecutiva del EMPROTUR.

Autos con historia en las rutas patagónicas

Una semana después, el protagonismo pasará de los senderos a las rutas. Del 25 al 29 de noviembre, las 1000 Millas Sport celebrarán su 37ª edición, organizada por el Club de Automóviles Sport.

La prueba reúne vehículos deportivos históricos en distintas etapas de regularidad: una modalidad en la que cuenta la precisión para cumplir los tiempos establecidos. El atractivo para el público está también en observar de cerca autos de colección y verlos circular por algunos de los caminos más reconocidos de la Patagonia.

Clásicos en la cordillera. Las 1000 Millas Sport llevarán vehículos históricos por rutas de Río Negro y Neuquén.

El Hotel Llao Llao volverá a ser uno de los principales escenarios del encuentro. La programación también contempla actividades en el Centro Cívico y recorridos por Circuito Chico, Villa La Angostura y la zona de los Siete Lagos.

Para quienes visiten la región, el paso de la caravana sumará una escena particular al viaje: automóviles de otras épocas sobre rutas rodeadas de bosques, montañas y agua. La combinación del patrimonio automovilístico con el paisaje es uno de los rasgos que distinguen a esta competencia.

“Las 1000 Millas tienen una identidad muy especial. Combinan autos clásicos, historia y paisajes que son reconocidos en todo el mundo”, expresó Guzmán.

Catedral, punto de encuentro de El Cruce

La agenda continuará del 5 al 11 de diciembre con El Cruce Saucony, que tendrá como sede la base del Cerro Catedral. La competencia se desarrollará en distintas etapas por escenarios de montaña y, según las estimaciones difundidas, espera a más de 6.000 corredores de 47 nacionalidades.

A los participantes se sumarán acompañantes, familiares y equipos de trabajo. Esa llegada amplía el alcance turístico del encuentro: mientras una parte de los visitantes organiza sus días alrededor de la carrera, otros pueden recorrer la ciudad y sus alrededores.

Desafío entre cumbres. El Cruce tendrá su sede en la base del cerro Catedral y espera a más de 6.000 participantes.

Las tres convocatorias se concentran en las semanas previas al verano y aportan movimiento en la transición hacia la temporada estival. También muestran distintas formas de vincularse con un mismo destino: recorrerlo a pie, atravesarlo al volante o seguir una competencia desde sus puntos de encuentro.

“Tenemos eventos muy diferentes, con públicos que llegan por distintas motivaciones, pero que encuentran en Bariloche mucho más que una competencia”, afirmó Vázquez. Entre una largada y una llegada, la ciudad suma motivos para extender el viaje: paseos junto al lago, gastronomía y excursiones que completan la experiencia deportiva.