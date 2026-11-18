Un bar, una esquina y toda una vida de recuerdos. El nuevo espacio en Roca que Calalo Genovesi soñó para volver a encontrarse con su barrio. Este miércoles es la inauguración. (Foto/Franco Urchipía).

Un bar en la esquina del barrio, su barrio. Amapolas rojas en el techo y unas butacas envolventes en verde profundo diseñadas para celebrar la vida con el mejor vino de la cava. La primera impresión es la que cuenta y la frase flota casi como un mantra apenas entrás a Joder, un bar con sabor a malbec donde seguramente cada botella contará su historia.

Calalo Genovesi es arquitecto hace 40 años y Joder, el elegante refugio de vinos & tapas que inaugura hoy en la esquina de Sarmiento y Rodhe en Roca, será el cuarto bar en su historial. Esta vez la aventura es en solitario, más allá del apuntalamiento de Sabrina Sigalini, también arquitecta, con quien comparte estudio hace un par de décadas y que estuvo en cada detalle del armado de este bar que hoy a partir de las 19 descorchará su primera botella.

Para Calalo esta apertura representa bastante más que un nuevo emprendimiento. Es el regreso a un territorio afectivo, a esas calles que conoce desde siempre, donde transcurrieron su infancia, sus primeros juegos y buena parte de su vida.

La fachada de Joder, en la esquina de Sarmiento y Rodhe, en la previa a la inauguración que será hoy a las 19. (Foto Franco Urchipía)

A pocos metros de la esquina elegida estaba la casa de su madre, su padre y también sus abuelos donde los recuerdos todavía parecen caminar por las veredas. “Yo viví toda la vida acá, conozco estas calles como la palma de mi mano y sé qué vecino vivía en cada una de las casa».

Acá enfrente de este local había una confitería, RB, donde se juntaba la gente del barrio. Mesas grandes, de rondas de café… Yo caía y les decía ‘¡Párense que llegó el dueño del barrio! Llegó el sheriff!’. Lo decía por Joder (como se llama este bar), para que los viejos saltaran. ‘¡Pará, pendejo…! El dueño del barrio soy yo’, decía uno de ellos, el Chiche Ercolani. Yo sigo siendo del barrio, mi estudio de arquitectura lo tengo acá a dos cuadras”. El logo de Joder está acompañado con una estrella de sheriff en honor a esa humorada.

“Mi mamá y su familia vivian acá a media cuadra; y mi papá con sus papás enfrente. Así que imaginate la ligazón que tengo con este lugar de la ciudad. Esto es algo mucho más que un emprendimiento comercial, te diría que es lo de menos. Hay un valor simbólico muy fuerte para mí en todo esto”.

Calalo entrecierra los ojos y se acuerda de cuando iba a la Escuela 32, que está a 150 metros de dónde estamos teniendo esta charla, del baldío donde tenían el potrero y el circuito de bicicletas, de los tamariscales… ”Me acuerdo de tener 4 años y en las carreras de bici, que muchas veces se hacían de a dos -con compañía-, y todos querían ir conmigo porque yo era el más livianito. Este es mi barrio…”.

La idea comenzó a tomar forma en septiembre del año pasado y la oportunidad apareció cuando quedó disponible esa esquina tan ligada a su historia. No hubo demasiadas dudas. Era el lugar que venía buscando y el vino sería el gran protagonista. Roca necesitaba, desde su mirada, un espacio de estas características: un bar donde las distintas cepas, etiquetas y variedades ocuparan el centro de la escena, acompañadas por una buena propuesta gastronómica. Un refugio para comenzar la tarde y dejar que la noche encuentre su propio ritmo.

¿Qué tiene de Calalo la ambientación de este lugar? “Los colores, en cualquier lugar donde haya intervenido, no deben faltar los colores. La decoración es como una parte de mi casa, me gusta estar atento a los detalles y sentir que se entra a un espacio diferente. El rojo y el verde de las butacas son los mismos tonos que me acompañan todos los días. Incluso uno de los cuadros que decoran el lugar me lo robé de mi casa», apunta con humor.

Pero si hay algo que llama la atención es el techo cubierto de amapolas rojas. Una idea que al principio parecía una locura y que terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más distintivos del bar. “Jamás en mi vida creí que iba a cometer la estupidez de querer hacer un techo como este, de amapolas rojas” ¿Mucho laburo? “Tuvimos como largos veinte días, de ocho a diez horas diarias armando las florcitas que se le ocurrieron al arquitecto. No lo podía putear… No había esa chance”.

La cocina de Joder quedará en manos de la chef Gabriela Martínez, una referente de la gastronomía regional. “Gaby va a ser la encargada de armar el menú. Nos ha propuesto muy buenas opciones de tapas y otros productos que se van a destacar en nuestra carta. Me gusta ser anfitrión y lo que deseo es que los que concurran al bar se sientan cómodos, bien atendidos y con un amplia carta de vinos. Como alternativa vamos a tener coctelería clásica, pero la estrella del lugar es el vino, para ser acompañado con el mejor tapeo. En definitiva, este va a ser un bar de vinos y tapas”.

Detrás de Joder también aparece una historia de cuatro décadas vinculadas a la arquitectura y la creatividad. Calalo fue responsable del diseño de espacios que sobreviven en la memoria como San Juan y la Vía, la confitería Perfil y la pizzería Madonna. Pero antes de convertirse en el arquitecto de algunos de los bares más recordados de la ciudad, también fue dueño y protagonista de sus propias aventuras.

“Tuve varios, en distintos momentos, con distintos objetivos pero siempre sabiendo que podía funcionar si la propuesta era novedosa y atractiva. Cuando me recibí de arquitecto en el ’85, con dos socias teníamos una mueblería que se llamaba Verde, que después mutó en dos locales de ropa en la Galería del Sol, que recién la estaban terminando. Yo había guardado algo de dinero porque quería irme a Europa. Cuando estudiaba, cada verano que venía a Roca, laburaba en un galpón de empaque para la temporada. Esa plata la fui ahorrando para cuando me recibiera y poder viajar”.

Calalo abre sus recuerdos en la charla con Río Negro y habla de los otros bares que pasaron por sus manos. (Foto/Franco Urchupía)

Sin embargo ese verano Calalo se cruzó con su recordado amigo Martín Suertegaray, presidente y referente del Roca Rugby Club fallecido en el 2019. “La casa del Negro, que estaba en Isidro Lobos casi Avenida Roca, daba a un baldío. Una noche entre charla y charla, salió la idea de poner un bar de verano. ¿Donde? En ese terreno que te digo. No había nada”. Calalo no se fue a Europa y todos los ahorros que tenía los puso en el proyecto. El título de arquitecto se ponía a prueba por primera vez, con pocos recursos y mucha imaginación.

Fue todo contrarreloj, limpiaron en terreno, armaron una barra larga de madera y tirantes, los caminitos internos eran de ladrillo, delinearon los sectores del futuro bar, arena amarilla en el frente de la entrada y lo llamaron “Le Baldío”. Así, con acento francés. El lugar explotó de gente cada una de esas noche de verano. “Fue un bar de verano donde la gente nos acompañó a full. Igual fue muy sacrificado, porque como era un espacio abierto sin cerramientos, nos turnábamos para quedarnos a dormir ahí mismo. Como el terreno daba a la casa de Martín, uno iba, se acostaba un rato y así rotábamos. Una locura hermosa, éramos pibes”.

A la vez, junto a sus socias preparaba los dos locales en la Galería del Sur. “Hacíamos todo nosotros. Desde el diseño, los muebles, estanterías, hasta pintar las paredes. Ese verano inauguramos las tres cosas: los dos negocios y ese bar, que duró sólo tres meses pero fue inolvidable”.

Pasaron algunos años y el ansia de tener un refugio donde recibir a los amigos que persiste aún hasta hoy en Calalo, se materializó a través de otro bar, más grande y con una estructura sólida y probada. En el antiguo edificio del Banco de Río Negro y Neuquén, se abrió un nuevo espacio donde la buena música sería el sello distintivo del lugar. Lo llamó El Banco. “¿De qué otra manera se podría llamar?”.

En la segunda parte de los ’90 selló la trilogía siendo mentor, arquitecto y uno de los cuatro socios que le dieron vida a La Roca, un bar/boliche sobre la Avenida Roca casi Tucumán, creando un espacio que hasta el día de hoy, con cambios de nombre, fachada y dueños, todavía persiste.

Ahora con Joder, su historia encuentra un nuevo capítulo y vuelve a ponerse en el lugar de anfitrión. Esta vez, el vino y las tapas serán los anfitriones. Junto a la propuesta de la chef Gaby Martínez habrá una amplia selección de vinos, dispensers para servir por copa algunas etiquetas de mayor gama y una propuesta de coctelería clásica para quienes prefieran otras alternativas.

Gabriela Sigalini, también arquitecta, apuntaló a Calalo en este nuevo proyecto. Aquí junto a los dispenser de vino que formarán parte del espacio. (Foto/Franco Urchupía)

La dinámica acompañará el pulso de la noche: una primera propuesta de pinchos y copas desde las 19, y luego dos turnos de cocina, con tapas entre las 20.30 y las 22.30 y desde esa hora hasta las 0.30. La intención es que nadie sienta que llegó demasiado temprano ni que la noche se terminó demasiado pronto. Calalo vuelve a ponerse en el lugar de anfitrión. Eligió los colores, pensó cada detalle y construyó un espacio que tiene algo de su casa y mucho de su historia.

¿Qué espera de esta nueva aventura? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo, resume todo lo que Calalo quiso poner en marcha: que se tome buen vino, que se coma bien y, sobre todas las cosas, que sea un bar divertido. “Esto lo hago con la idea de recibir a los amigos. Acá está el lugar que siempre me gustó tener, con las cosas que quiero, eligiendo cada detalle”.

Quizás por eso Joder no sea solamente una nueva esquina para salir en Roca. También es una manera de volver. De abrir una puerta en el mismo barrio donde todo comenzó y comprobar que algunos sueños, más allá de los años, siempre encuentran el camino de regreso.