Schneider Electric y la Fundación Educando realizaron el acto de entrega de certificados a los estudiantes que completaron su formación en el Aula Móvil, una iniciativa que brinda capacitación técnica gratuita en automatización industrial, energías renovables y eficiencia energética. El encuentro tuvo lugar en la Escuela de Educación Técnica (EET) N.° 3117 “Mtro. Daniel Oscar Reyes”, de Salta Capital, e incluyó demostraciones prácticas con controladores lógicos programables (PLC), variadores de velocidad y otros equipos de Schneider Electric.

El Aula Móvil es un laboratorio itinerante montado sobre un semirremolque y equipado con tecnología de Schneider Electric para acercar a los jóvenes herramientas y conocimientos aplicados a entornos industriales reales. Los cursos se desarrollan en escuelas técnicas y también convocan a estudiantes de otras instituciones, universitarios, egresados y miembros de la comunidad con formación técnica previa.

Más de 1.600 estudiantes alcanzados en siete escuelas técnicas

Desde su puesta en marcha en 2025, el Aula Móvil alcanzó a 1.696 estudiantes de siete escuelas técnicas de Salta, distribuidas en dos localidades del Valle de Lerma: cinco en Salta Capital y dos en el departamento Rosario de Lerma. Del total, 738 participaron durante 2025 y 958 durante 2026, hasta fines de octubre. Además, la iniciativa capacitó a 30 docentes y dictó 127 cursos.

La primera etapa comenzó en junio de 2025 en la EET N.° 3106 “Ing. Ricardo Mauri”, de Campo Quijano, con la participación de estudiantes de la EET N.° 3108 “Gral. Rudecindo Alvarado”, de Rosario de Lerma. En marzo de 2026 comenzó la segunda etapa, que incorporó a la EET N.º 3117 de Salta Capital y a otras cuatro instituciones de la ciudad: las EET N.º 3100 “República de la India”, N.° 3118, N.° 3137 “Martina Silva de Gurruchaga” y N.º 3138 “Dr. Alberto Einstein”.

La segunda etapa continúa con actividades durante el receso escolar en la EET n° 3106 “Ingeniero Mauri” de Campo Quijano y, en paralelo, se prepara una tercera instancia en la EET nº 3102 “Nicola Tesla” de General Güemes, prevista para abril de 2027.

“Ver hoy a los jóvenes recibir su certificado confirma que el aula móvil cumple lo que prometió: llevar a las escuelas técnicas el mismo equipamiento que van a encontrar en la industria. Con más de 1.600 estudiantes capacitados y resultados concretos de inserción laboral, seguimos apostando a una formación que conecta a los jóvenes de Salta con las oportunidades de los sectores energético y minero, y a llevar esta experiencia a nuevas localidades”, afirma Sofia Yrigoyen, Sustainability Development Leader en Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay.

De la formación técnica a las oportunidades laborales

Los resultados de la primera etapa, desarrollada en Campo Quijano, muestran el impacto de la propuesta tanto en la adquisición de conocimientos como en las oportunidades de inserción laboral. Según los relevamientos realizados, el 91,77% de los estudiantes completó los cursos, de los cuales el 33% de los egresados había conseguido empleo o desarrollado una actividad independiente. De quienes lograron insertarse laboralmente, el 38% lo hizo en el sector energético.

“El futuro de nuestra sociedad se juega en la educación, y en especial, la formación permanente de jóvenes y adultos que tienen que responder a las nuevas demandas del mercado laboral exigente y cambiante. La IA y la tecnología son fundamentales para formar generaciones de nuevos técnicos para el mundo de hoy”, afirmó Facundo Ortiz de Zarate, Director Ejecutivo de la Fundación Educando.

La formación también contribuyó a fortalecer las habilidades y la confianza de los participantes. El dominio de conocimientos técnicos vinculados al sector energético pasó del 48% al inicio de los cursos al 66% al cierre. Por su parte, la percepción de estar preparados para responder a las demandas de un empleador aumentó del 49% al 77%, mientras que la confianza en sus propias capacidades en el ámbito laboral creció del 72% al 84%.

Además, el 47% de los egresados que no trabaja continúa estudiando y el 36% manifestó haber construido una red profesional a partir de la formación.

En una provincia donde la minería y la energía tienen un papel cada vez más relevante en la actividad productiva, el acceso a conocimientos técnicos y experiencias prácticas representa una herramienta para acercar a los jóvenes a las demandas de estos sectores y ampliar sus posibilidades de desarrollo profesional.