Los integrantes del Banco de Leche Humana que funciona desde hace más de una década en un lugar asignado en el hospital de Complejidad Media ahora logró su edificio propio. La flamante construcción permitirá un espacio acorde para la pasteurización de la leche que donan las mamás y que tiene como objetivo alimentar a los bebés prematuros, especialmente.

En el acto inaugural estuvo el gobernador Rolando Figueroa, los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, funcionarios provinciales, locales y el público.

Este banco es uno de los diez que existe en el país y en todo este tiempo ya pasteurizó 3.764,4 litros de leche materna. Los beneficiarios fueron 3.935 bebés que estaban en terapia intensiva tanto del sistema público como del privado.

Los impulsores de esta iniciativa que hoy estrenó su lugar propio son los médicos pediatras Alejandra Buiarevich y Martín Sapag. El banco se sostiene por las donaciones que se hacen las madres y que están distribuidas en diferentes puntos de la provincia. Se gestiona a través de la Red de Leche Humana que se encarga de la recolección y entrega de la leche donada para que llegue al BLH.

En el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó la tarea y el compromiso que existe en el sistema público de salud neuquino que recibe el 71 % de la demanda de la población. Destacó, especialmente, la donación del dinero para el puntapié de este banco, de doña Chela, la esposa del cinco veces gobernador Felipe Sapag y abuela del médico Martín.

Fue ella quien dispuso donar el dinero que recibió del Estado nacional por el asesinato de dos de sus hijos en la última dictadura militar. Al acto acudió la senadora mandato cumplido, Silvia Sapag.

“No tenemos que olvidarnos de los hombres y mujeres de este Neuquén que han hecho grande la provincia y que han tenido estos gestos de generosidad”, sostuvo Figueroa. Insistió en la importancia, la formación y la calidez humana que tiene el personal de salud en Neuquén. “En Neuquén reivindicamos el Estado presente, la salud pública».

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó la tarea basada en la solidaridad. «Una madre que ayuda a otra madre, que ayuda a otro recién nacido, que mejora las tasas de mortalidad infantil, que mejora la recuperación de un neonato y que demuestra lo que el amor puede dar para una comunidad como la nuestra», resaltó.

De manera similar se expresaron los intendentes Rioseco y Larraza que destacaron la importancia de este espacio para garantizar la salud de los más desprotegidos, en este caso, los bebés prematuros o quienes afrontan alguna cirugía, o permanecen en terapia intensiva, sin que puedan ser amamantados.

Las instalaciones

El edificio que se encuentra en el ala oeste del predio del hospital de Complejidad Media, sobre avenida Schreiber y Las Lengas. Se edificaron 378 metros y el presupuesto de obra implicó una inversión de $1.833 millones.

El espacio se distribuye en un consultorio de lactancia, que brindará el asesoramiento a las madres que acudan a solicitar ayuda para lograr dar la teta a sus niños. El equipo lo conforman pediatras, ingenieros en Industrias Alimentarias, nutricionistas, bioquímicos, bromatólogos, enfermeras y personal auxiliar y administrativo.