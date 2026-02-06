Mundial de Motocross en Bariloche: Río Negro apuesta a la promoción global del destino

Río Negro volverá a estar en el centro de la escena internacional con la llegada del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP) a San Carlos de Bariloche, que será sede de la fecha inaugural de la temporada 2026, los días 7 y 8 de marzo. Se trata de la única competencia del calendario en América Latina, un logro que posiciona a la provincia como epicentro del motocross mundial y refuerza su estrategia de promoción turística a través de grandes eventos.

El Mundial se disputará en un nuevo circuito especialmente diseñado para recibir a la élite del motocross internacional. El trazado cuenta con 1.800 metros de extensión, 21 curvas, saltos planos, subidas y bajadas, más de 18 rollers y un salto triple en subida, pensado para desafiar a los 80 mejores pilotos del mundo de las categorías MXGP y MX2. Las entradas ya están a la venta en el sitio oficial del evento.

La llegada del MXGP es el resultado de una decisión estratégica del Gobierno de Río Negro, que impulsa el desarrollo del turismo deportivo como herramienta de posicionamiento internacional.



A través de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), la Provincia desplegará acciones antes, durante y después del evento. Entre las iniciativas previstas se incluye la presencia de un stand institucional de Río Negro dentro del predio, con actividades recreativas y promoción de los productos turísticos provinciales; el desarrollo de campañas digitales segmentadas por mercados y geolocalización, orientadas a potenciales consumidores de los atractivos turísticos de la provincia; y activaciones de promoción de la carrera en los aeropuertos de Bariloche, en Aeroparque y Ezeiza, reforzando el impacto desde los principales puntos de ingreso al país.

A la presencia en medios del evento se suma Cadena 3, con salidas en vivo para todo el país, y la participación de A24 Agenda Turística, que realizará cobertura, salidas en vivo y generación de contenidos especiales, destacando a Dina Huapi y Bariloche como destinos turísticos. En paralelo, se trabaja de manera articulada con el Trade turístico para la generación de paquetes con entradas incluidas, en conjunto con Amichi, Grupo GEA y en conversaciones avanzadas con CVC Argentina, entre otros operadores.

El impacto mediático del Mundial de Motocross es clave para esta estrategia. El campeonato se transmite en más de 130 países y alcanza una audiencia global de millones de espectadores, lo que convierte a Bariloche y a Río Negro en una vidriera internacional de enorme alcance, asociando el deporte motor con paisajes patagónicos, servicios turísticos consolidados y experiencias de calidad.

El Mundial de Motocross nos coloca en una vidriera global única. Es una oportunidad histórica para potenciar a toda la provincia de Río Negro ante millones de personas en el mundo, conectando deporte, naturaleza y turismo de calidad”. Diego Piquin, director ejecutivo de ATUR.

Además de la proyección internacional, el evento tendrá un impacto directo en la economía local y regional, con expectativas de alta ocupación hotelera, movimiento en el sector gastronómico, comercial y de servicios. La infraestructura generada —incluido el circuito permanente homologado— quedará como legado para futuras competencias y actividades deportivas, fortaleciendo el perfil de la provincia como sede de eventos de escala global.

Con el MXGP 2026, Río Negro consolida una política de gestión orientada a atraer eventos internacionales de alto impacto, diversificar la oferta turística y reforzar el posicionamiento de Bariloche y de toda la provincia como uno de los destinos más atractivos de Argentina y la región.



Velocidad, naturaleza y competencia internacional se unirán en un solo escenario. El Mundial de Motocross se vivirá en Río Negro, con la Patagonia como protagonista ante el mundo.