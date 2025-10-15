Neuquén, punto de encuentro clave para el crecimiento de franquicias

El sistema de franquicias atraviesa un momento de consolidación. De acuerdo con datos de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), durante el primer semestre de 2025 se sumaron 163 nuevos puntos de venta en todo el país, un incremento promedio del 2,6% respecto de diciembre de 2024.

Neuquén y su región no son la excepción. El dinamismo emprendedor, el crecimiento poblacional impulsado por Vaca Muerta y su rol como cabecera del Alto Valle la posicionan como una plaza atractiva para franquicias gastronómicas, heladerías, indumentaria, estética y salud, servicios y comercio especializado, rubros que concentran buena parte de las consultas e inversiones.



Según la AAMF, en Argentina hoy operan más de 1.900 marcas bajo el sistema de franquicias (mayo 2025), que gestionan cerca de 60.000 puntos de venta proyectados para fin de año; el 87% de las cadenas son multi franquiciadas. También es relevante señalar que más del 90% de las marcas franquiciantes son de origen nacional, lo que convierte al sistema de franquicias en un importante generador de empleo, con un aporte estimado de 270.000 puestos de trabajo (proyección para finales de 2025).

Rondas de negocios



NegoZona —plataforma especializada en compra, venta y valuación de negocios y franquicias, con presencia en Argentina, Uruguay, México y España— organiza el FranquiDay, un evento de rondas de negocios apuntado a este nicho que ya pasó por varios puntos del país (Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza). A fines de octubre llegará a Neuquén para conectar emprendedores e inversores con marcas rentables.

En cada edición, el evento genera decenas de reuniones personalizadas y acuerdos de inversión. La modalidad es simple y efectiva: cada emprendedor puede agendar previamente todas las reuniones que desee, con todas las franquicias que le interesen, en bloques de 30 minutos. Es una oportunidad única para reunirse cara a cara, accediendo a información directa, sin intermediarios.



“El FranquiDay no es una feria más. Es una ronda de negocios pensada para decidir, para informarse bien, para animarse a emprender con un modelo probado”, señala Francisco Bastard, CEO de NegoZona, organizador del evento. “La respuesta del público en cada ciudad reafirma nuestro compromiso con el crecimiento del sistema de franquicias en todo el país”, agrega.

Un día para hacer negocios: cuándo y dónde



La cita será el jueves 23 de octubre, de 9.30 a 18, en el Neuquén Tower Hotel (Manuel Belgrano 174). El evento cuenta con el sponsoreo del Diario Río Negro y de la consultora Franquicias Que Crecen. Participarán marcas como Casa del Constructor, Chuna, E-Parts, Blinky Burguer, Delturista y Placas San Francisco, entre otras.



La entrada es sin cargo, con cupo limitado y reserva previa. Para más información, ingresá a https://www.franquiday.com.ar/ferias/neuquen, visitá el Instagram @negozona.arg, o consultá directamente al WhatsApp 11-2399-0230.