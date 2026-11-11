Neuquén vuelve a ser sede del FranquiDay este jueves 12 de noviembre

Neuquén se prepara para recibir una nueva edición del FranquiDay, el evento que conecta a emprendedores e inversores con marcas que buscan expandirse en la región a través de franquicias. Con más de 25 marcas confirmadas, el encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre, de 9.30 a 18, en el Salón Butaco, ubicado en Obrero Argentino 1101. La participación es gratuita, con inscripción y reserva previa de reuniones.

Organizado por NegoZona, el FranquiDay celebrará su 12ª edición con una propuesta que permite conocer y comparar negocios de distintos rubros y niveles de inversión en un mismo día y lugar. Los asistentes podrán organizar su propia agenda y conversar directamente con los representantes de las marcas en reuniones de 30 minutos.

Cafeterías y pastelería con presencia local y sabores de Nueva York



El rubro cafetería tendrá entre sus protagonistas a Bagels & Bagels y Canelo, dos propuestas con identidades propias que acercarán sus modelos de franquicia a quienes buscan emprender en gastronomía.

Nacida en 2013 e inspirada en los sabores típicos de Nueva York, Bagels & Bagels creció con un objetivo claro: transformar el bagel en un nuevo clásico local. Hoy despacha más de 150.000 bagels por mes y cuenta con 25 variedades, entre dulces y saladas. Su propuesta apunta a un público amplio, desde adolescentes y amantes de la gastronomía hasta ejecutivos y familias, con una oferta que busca combinar sabor, rapidez, precios accesibles y opciones saludables.



La participación local estará representada por Canelo, una empresa familiar dedicada a la elaboración de productos de pastelería y panadería de alta gama. La marca neuquina presentará su propuesta de cafetería y permitirá conocer de cerca las posibilidades de emprender junto a una firma de la región.

La oferta gastronómica también incluirá a Dopamina, El Desembarco y Mr Tasty, con sus propuestas de hamburgueserías, y a Aloha Helados, en el segmento de heladerías.

Tres propuestas para emprender en el rubro gimnasios



CORE, Tamau y Baika Club serán las tres marcas de gimnasios presentes en esta edición. Su participación permitirá a los interesados explorar distintas alternativas dentro de un mismo rubro y consultar qué requiere la puesta en marcha de cada propuesta.

Las reuniones serán una oportunidad para conocer las características de los espacios, el equipamiento necesario, la organización de las actividades y el acompañamiento al franquiciado. Quienes estén evaluando invertir en fitness podrán reunirse con las tres marcas y comparar sus modelos durante la jornada.

Lavanderías de autoservicio y una red de 190 sucursales de viajes



Entre las propuestas de servicios se destaca Lavatería, una empresa brasileña nacida en 2017 que apostó por el formato de autoservicio en 2019 y hoy cuenta con más de 600 locales activos en Brasil y Europa. En 2025 llegó a Argentina para continuar su expansión con una propuesta orientada a modernizar el lavado de ropa y ofrecer una solución práctica para la vida cotidiana. Durante el FranquiDay, los interesados podrán conocer cómo funciona el servicio y consultar por los requisitos de instalación, la gestión diaria y las posibilidades de crecimiento.



En turismo participará Almundo, la franquicia líder de viajes en Argentina, con una red de 190 sucursales. Sus representantes presentarán el modelo de agencia y responderán consultas sobre las herramientas de trabajo, la capacitación y el respaldo que ofrece la marca a quienes se incorporan a su red.

Tecnología y más alternativas de comercio y servicios



La variedad de rubros se amplía con Casa del Constructor, franquicia brasileña líder en alquiler de equipos para la construcción; Verkar, con su propuesta de ferreterías industriales; y Placas San Francisco, especializada en soluciones antihumedad. Fusor sumará su modelo de limpieza láser, mientras que Lauritsen participará con soluciones jurídicas y Autocrédito, con su propuesta de servicios de capitalización.

La tecnología y el entretenimiento también tendrán lugar con Napsix AI, que presentará soluciones de inteligencia artificial, y CyberPlay y Bondy Gamer, vinculadas con videojuegos y gaming. En indumentaria estarán Perramus y Leder, esta última con una propuesta de indumentaria y marroquinería premium.

Cómo participar y reservar reuniones



Desde la plataforma del FranquiDay, los interesados pueden consultar las marcas participantes, elegir aquellas que se ajusten a sus intereses y reservar sus encuentros. Durante las reuniones podrán profundizar en la inversión inicial, las condiciones de ingreso, las zonas disponibles y el funcionamiento cotidiano de cada negocio.



Para aprovechar la jornada, se recomienda revisar previamente las propuestas y preparar preguntas sobre costos, requisitos del local, equipo de trabajo y asistencia de la marca. También será útil compartir con sus representantes el presupuesto, la experiencia y la ubicación que se está evaluando para emprender.

La participación es gratuita. Para asistir, es necesario registrarse en www.franquiday.com y agendar al menos una reunión con alguna de las franquicias participantes.

El evento cuenta con Franquicias que Crecen como Sponsor Platinum, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) como socio estratégico y Noticias D y Diario Río Negro como media partners.

Reservas y más información: www.franquiday.com/ferias/neuquen-2026

Instagram: @negozona.arg

WhatsApp: 11-2399-0230