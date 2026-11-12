Banco Patagonia cerró en Viedma su ciclo de charlas y Santiago Bulat analizó la economía que viene

Santiago Bulat estuvo a cargo del análisis económico y repasó los desafíos que enfrentará Argentina en los próximos años. Foto: Marcelo Ochoa.

Banco Patagonia realizó este miércoles en Viedma el último encuentro de 2026 del ciclo «Acompañando a quienes hacen», una iniciativa que busca acercar herramientas financieras y oportunidades de desarrollo a los distintos sectores de la producción regional. La jornada tuvo como expositor central al economista, docente universitario y comunicador argentino Santiago Bulat, socio de Invecq Consultora Económica, quien analizó la situación económica nacional e internacional y las perspectivas para el próximo año.

El encuentro se desarrolló en el Salón Río Negro Norte del Hotel y Casino del Río y contó con la participación de empresarios, emprendedores, representantes del Gobierno provincial y funcionarios de distintas áreas. Durante la actividad también se presentaron productos y beneficios de Banco Patagonia para los segmentos de personas, empresas, agro, pymes y sector público.

La jornada incluyó exposiciones de representantes de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN) y del Fondo de Garantías de Río Negro (FogaRio), que explicaron las herramientas disponibles para acompañar a las empresas y facilitar su acceso al financiamiento.

Santiago Bulat: una recuperación económica desigual entre los sectores

Durante su exposición, Bulat planteó que la economía argentina atraviesa una etapa en la que conviven expectativas de largo plazo con dificultades en el corto plazo. Uno de los puntos centrales de su diagnóstico fue que la recuperación de la actividad no alcanza de la misma manera a todos los sectores.

El economista señaló que actividades como el petróleo, la minería, la pesca y la intermediación financiera muestran mejores resultados, mientras que la industria, el comercio y las actividades inmobiliarias continúan entre los rubros más rezagados. La construcción, la logística y la hotelería y gastronomía presentan un comportamiento intermedio.

También advirtió que los sectores que están generando empleo no logran absorber por completo los puestos de trabajo que se pierden en las actividades más afectadas. Esa dinámica convive con dificultades en la recuperación de los salarios, especialmente en el sector público, donde la pérdida de poder adquisitivo fue mayor que en el empleo privado formal, según su análisis.

Bulat también hizo referencia al desempeño de las provincias y a la importancia de observar no solo la evolución de la actividad económica, sino también el empleo y los salarios. En ese marco, mencionó a Río Negro y Neuquén entre las jurisdicciones vinculadas con sectores que muestran mayor dinamismo.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la energía y la minería no necesariamente se traduce de manera inmediata en mejoras para el conjunto de las empresas y los trabajadores.

Energía, minería e inteligencia artificial: las oportunidades de largo plazo

En el análisis internacional, Bulat puso el foco en los cambios demográficos, la revolución tecnológica y las tensiones comerciales y geopolíticas. Señaló que la inteligencia artificial está impulsando una transformación productiva de gran escala, acompañada por inversiones extraordinarias y una creciente demanda de energía.

En ese sentido, planteó que la transición hacia una economía más verde podría demorar más de lo que se esperaba y que los combustibles fósiles continuarán teniendo un papel relevante durante más tiempo. Para Argentina, consideró que ese escenario abre oportunidades por su capacidad de producción energética y minera.

Empresarios, emprendedores y representantes del sector público participaron del encuentro organizado por Banco Patagonia en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

También destacó la importancia de la relación comercial con Estados Unidos y Brasil, dos socios relevantes para el país. Sobre Estados Unidos, señaló que Argentina cuenta con recursos estratégicos, como energía y minerales, que pueden fortalecer el vínculo económico en el largo plazo.

En cuanto a las inversiones, mencionó proyectos aprobados por unos US$76.000 millones, concentrados principalmente en energía y minería. No obstante, aclaró que se trata de iniciativas que requieren varios años de desarrollo y que sus efectos sobre el empleo y la actividad se verán de manera gradual.

Dólar, inflación y crédito: las variables que condicionan a las empresas

Otro de los ejes de la presentación fue la evolución del tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés.

Bulat explicó que el dólar se abarató en términos reales durante el último año, debido a que los precios de la economía aumentaron por encima de la cotización oficial. Ese escenario tiene efectos diferentes según la actividad: puede favorecer la compra de bienes e insumos importados, pero también complica a sectores que deben competir con productos del exterior o que dependen del turismo internacional.

Sobre la inflación, señaló que los servicios y las tarifas concentraron buena parte de los aumentos recientes, mientras que algunos bienes tuvieron subas más moderadas. La recomposición de precios relativos permitió ordenar desequilibrios, pero también presionó sobre los márgenes de las empresas y el poder adquisitivo de los hogares.

En cuanto al crédito, advirtió sobre las consecuencias que tuvo la volatilidad de las tasas de interés registrada durante 2025 y comienzos de 2026. Según explicó, ese comportamiento afectó el financiamiento en pesos y contribuyó a frenar una herramienta que había impulsado el consumo y la actividad.

En ese contexto, consideró que tomar créditos a tasa fija puede ser una alternativa para las empresas, siempre que las condiciones sean razonables y se ajusten a su capacidad de pago. También señaló que será importante evitar nuevos episodios de volatilidad que puedan encarecer el financiamiento.

Qué recomendó Bulat a las pymes para enfrentar el nuevo escenario

Frente a una economía más abierta y con mayor competencia, el economista planteó que las empresas deberán revisar sus estrategias comerciales y productivas.

Entre los aspectos que consideró centrales mencionó la gestión comercial, el marketing, la política de precios, el servicio posventa y la fidelización de clientes. También recomendó revisar las estructuras de costos, mejorar la administración de los inventarios y aprovechar las oportunidades que puedan surgir para incorporar tecnología e inteligencia artificial.

Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de cuidar la liquidez. En un contexto de márgenes más ajustados, consideró importante acelerar los cobros, evaluar los riesgos de cada operación y analizar las alternativas de financiamiento disponibles.

Su expectativa es que la actividad económica mejore durante el próximo año, aunque de manera moderada y con diferencias importantes entre sectores. Los rubros que ya muestran dinamismo podrían continuar creciendo, mientras que el resto avanzaría de manera más lenta.

Las herramientas de financiamiento para las empresas de Río Negro

Durante la jornada, Sergio Iglesias, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, habló sobre «Río Negro Proyecta», un paquete de herramientas que reúne líneas de financiamiento provinciales, del Banco Patagonia y del CFI, con una disponibilidad superior a los $15.000 millones.

También repasó alternativas como Impulso Competitivo e Impacto Rionegrino, destinadas a financiar bienes de capital, tecnología y mejoras productivas.

Además, se refirió al Registro Único de Mujeres Emprendedoras y al Certificado de Triple Impacto Rionegrino, que contempla beneficios en las tasas de créditos provinciales y preferencias en contrataciones del Estado.

FogaRio: garantías para que las pymes puedan acceder al crédito

Otro de los participantes fue Lautaro Martínez, presidente del Fondo de Garantías de Río Negro (FogaRio), quien explicó el funcionamiento del organismo y su papel para facilitar el acceso al financiamiento.

El fondo no entrega préstamos directamente, sino que otorga garantías o avales para que las empresas puedan acceder a créditos bancarios y al mercado de capitales. De esta manera, busca que las pymes consigan financiamiento en mejores condiciones y puedan acceder a herramientas que, sin un respaldo, resultarían más difíciles de obtener.

Martínez explicó que el organismo trabaja sobre dos objetivos: la adicionalidad financiera y la inclusión financiera. También destacó el peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía provincial y su aporte a la generación de empleo.

Según los datos presentados durante el encuentro, en sus primeros 12 meses de funcionamiento el fondo alcanzó a 181 pymes y otorgó más de $7.646 millones en garantías. También se informó un nivel de mora inferior al 1%.

Entre las herramientas disponibles se mencionaron los avales para descontar cheques de pago diferido propios o de terceros, una alternativa que permite obtener liquidez y financiar capital de trabajo.

Banco Patagonia destacó el trabajo conjunto con la Provincia

Por parte de la entidad bancaria, el gerente regional Jorge Davicino destacó el trabajo que lleva adelante Banco Patagonia junto con el Gobierno provincial, organismos, municipios y cámaras locales.

Uno de los ejes de su presentación fue la línea de créditos desarrollada en conjunto con la Agencia de Desarrollo Económico y el Fondo de Garantías de Río Negro. Davicino señaló que el objetivo es ofrecer condiciones competitivas para las pymes, adaptando las tasas y los plazos a las necesidades de las empresas.

También mencionó las alternativas de financiamiento para quienes buscan concretar proyectos, renovar unidades o ampliar su capacidad productiva.

Un ciclo que recorrió siete localidades de Río Negro

El encuentro de Viedma marcó el cierre de la edición 2026 de «Acompañando a quienes hacen», una iniciativa de Banco Patagonia que se desarrolla junto al Gobierno de Río Negro y busca acompañar a los distintos sectores de la producción regional.

Durante este segundo año, el ciclo pasó por Villa Regina, Roca, Choele Choel, Bariloche, Los Menucos y San Antonio Oeste, antes de finalizar en Viedma.

Según informaron desde la organización, más de 1.000 clientes y potenciales clientes participaron de los encuentros realizados en las distintas localidades, que tuvieron como objetivo acercar productos, beneficios y herramientas para impulsar el desarrollo de las actividades productivas.