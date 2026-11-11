Tierras productivas en Neuquén: qué cambió en el proyecto que avanza en la Legislatura

La iniciativa incorporó cambios para contemplar los derechos de los propietarios y las inversiones previas.

La ley que busca proteger las chacras y las tierras productivas bajo riego en Neuquén dio un nuevo paso en la Legislatura. La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) aprobó por mayoría el proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa, luego de incorporar modificaciones consensuadas entre distintos bloques políticos. La iniciativa apunta a preservar las superficies agrícolas y los sistemas de riego frente al avance de los loteos y desarrollos inmobiliarios.

El proyecto ya había obtenido despacho en la comisión de Producción a fines de octubre, después de varios meses de debate sobre las restricciones a la urbanización en zonas productivas. Con este nuevo aval, la iniciativa deberá pasar por la comisión de Hacienda y Presupuesto (B) antes de quedar en condiciones de ser tratada en el recinto.

Uno de los principales cambios incorporados está relacionado con los derechos de los propietarios que adquirieron terrenos para desarrollar emprendimientos distintos de la actividad agrícola. La nueva redacción contempla la continuidad de los usos no productivos que ya contaban con autorización y establece un régimen transitorio para determinados proyectos urbanísticos y subdivisiones.

En particular, se incorporó un plazo de 24 meses anteriores a la publicación de la ley para contemplar proyectos con trámites iniciados o tierras adquiridas con fines urbanísticos. Este punto generó diferencias durante el debate, especialmente por los cuestionamientos sobre el período establecido para reconocer inversiones anteriores a la norma.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) explicó que las modificaciones buscan alcanzar un equilibrio entre la protección de las tierras productivas y el respeto por las situaciones preexistentes. Según señaló, el objetivo es sostener y reactivar la actividad agrícola sin perjudicar a quienes realizaron inversiones de acuerdo con la normativa vigente.

Otro de los aspectos discutidos fue la participación de los municipios en la delimitación de las áreas protegidas. El texto incorporó mecanismos de consulta y coordinación con los gobiernos locales, aunque durante la reunión persistieron reparos sobre las facultades de la Provincia para definir zonas productivas sin acuerdo municipal.

Los cambios que permitieron sumar apoyos

Desde el bloque Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz consideró que el texto consensuado es «superador del original». Entre los avances destacó la incorporación de herramientas para facilitar la regularización de la propiedad de las tierras, líneas de crédito y asistencia económica para pequeños productores.

La propuesta también contempla mecanismos para promover la comercialización asociativa y ampliar las superficies destinadas a la producción, además de proteger la infraestructura hídrica existente.

Sin embargo, el consenso no fue unánime. El diputado César Parra (PTS-FIT-U) cuestionó que la iniciativa no ofrezca soluciones concretas a los problemas de infraestructura de riego y titularidad de tierras que enfrentan los pequeños productores.

También rechazó las atribuciones provinciales para delimitar áreas protegidas y consideró arbitrario el plazo de 24 meses previsto para reconocer proyectos anteriores a la sanción de la norma.

Finalmente, el despacho fue aprobado por mayoría, con el único voto negativo del PTS-FIT-U. La iniciativa continuará su tratamiento en Hacienda y Presupuesto, la última comisión prevista antes de que pueda ser debatida en una sesión legislativa.

El proyecto forma parte de la estrategia provincial para preservar las tierras con potencial productivo y evitar que la expansión urbana continúe reduciendo las superficies agrícolas bajo riego. Su tratamiento pondrá nuevamente en discusión cómo compatibilizar el crecimiento de las ciudades con la protección de las chacras y la actividad productiva de Neuquén.