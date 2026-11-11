Proyecto Argentina LNG: Rolando Figueroa confirmó la fecha para la decisión final de inversión

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó la fecha en la que se firmará la decisión final de inversión para el proyecto de Argentina LNG. Será el próximo 29 de noviembre, en el Palacio Libertad, el antiguo CCK.

El anuncio estuvo a cargo del mandatario, quien destacó el rol que tendrá la provincia en el proyecto que pretende exportar gas producido en Vaca Muerta a través del océano Atlántico, en las costas de Río Negro.

«El 29 de noviembre se va a estar firmando en el Palacio Libertad el proyecto final de inversión de GNL. La camiseta número 10 en el GNL la tiene la provincia del Neuquén”, expresó.

Proyecto de GNL: el impacto que se espera en Neuquén

Desde el Poder Ejecutivo provincial destacaron la envergadura del proyecto de GNL que lidera YPF en conjunto con ENI y XRG.

Su puesta en marcha permitirá habilitar un nuevo canal de comercialización internacional para el gas neuquino. A su vez, se espera que ayude a reducir la estacionalidad de consumo interno de gas, que hoy presenta diferencias de alrededor del 50% entre los meses de invierno y verano.

La inversión repercutirá en Neuquén no solo por los caños que llevarán el gas de Vaca Muerta, sino también por la planta separadora que se construirá cerca de Cutral Co y Plaza Huincul, donde el impacto de la iniciativa será directo.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, esta infraestructura demandará desembolsos por más de 7.000 millones de dólares y la expectativa es que generen unos 5.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, proyectada en dos años.

Argentina LNG, además, se abastecerá de una serie de áreas que el gobierno de Neuquén entregó recientemente en concesión a YPF luego de una extensa negociación entre las partes que incluyó un acuerdo para mejorar la competitividad del proyecto y una ley específica en la Legislatura provincial.

El convenio alcanza a los bloques de Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, donde la petrolera de bandera solicitó luego la conformación de cinco lotes nuevos de explotación no convencional: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte.

La provisión de gas, que se extenderá hasta la costa atlántica rionegrina, en Punta Colorada, se hará a través de dos ductos, cuyos caños se encuentran en plena fase de licitación por un monto estimado de 2.000 millones de dólares.

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, había confirmado a principios de octubre que la decisión final de inversión, IFD por sus siglas en inglés, se iba a concretar el 26 de noviembre. La fecha finalmente se extendió al 29 de noviembre, que será domingo, por inconvenientes de agenda.

La formalización del proyecto final de inversión será un paso fundamental para la propuesta, que de este modo quedaría confirmada.

El gas de Vaca Muerta busca su lugar en Brasil

Figueroa aprovechó la ocasión para destacar el avance de las negociaciones con Brasil y el convenio para que el gas de la formación no convencional se pueda incorporar a las residencias e industrias brasileñas.

El gobernador se refirió a las gestión luego de haberse reunido este martes con representantes de las empresas Pré-Sal Petróleo y GásBra, originarias del vecino país.

“Ayer hemos avanzado específicamente con Brasil en la firma de un convenio, donde colocamos la molécula de Vaca Muerta ya en el mercado paulista y en todo caso en los hogares brasileños. Ahora hay que buscar los inversores, como lo hemos hecho con el GNL. Los tenemos que buscar para generar este ducto, que recién en el año 2031 se va a poder complementar”, explicó.

Del encuentro con los empresarios también participó el ministro de Energía, Gustavo Medele, además de equipos técnicos de la subsecretaría de Hidrocarburos y de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Durante la reunión se abordaron aspectos relacionados con la viabilidad técnica, comercial y regulatoria de un eventual suministro de gas natural desde Neuquén hacia Brasil, así como las necesidades de infraestructura de transporte asociadas.