Con Los Azules, San Juan lleva la minería del cobre al Directorio del Pacto Global

Representantes de Andes Corporación Minera S.A. durante la 10.ª Asamblea Nacional del Pacto Global Argentina en Buenos Aires, donde se formalizó la incorporación de la operadora al Directorio para el ciclo 2026-2028. Foto gentileza.

La minería argentina amplía su lugar en los espacios de debate corporativo sobre desarrollo sostenible. En la 10.ª Asamblea Nacional del Pacto Global Argentina, realizada en Buenos Aires bajo la consigna “De la ambición a la acción”, Andes Corporación Minera S.A. fue seleccionada por más de 150 participantes para formar parte del nuevo Directorio de la entidad hasta octubre de 2028.

La llegada de la firma responsable de Los Azules al órgano ejecutivo —donde conviven grandes compañías, pymes, universidades y entidades sectoriales— busca incorporar la mirada de la minería de gran escala en la agenda de responsabilidad social, cuidado del entorno y transparencia institucional. Desde la conducción del proyecto destacaron que este hito facilita el intercambio con otros sectores productivos y refuerza la articulación entre organizaciones dentro de la red corporativa más relevante del país, ligada a las Naciones Unidas.

El perfil técnico y ambiental de Los Azules

El proyecto situado en el departamento sanjuanino de Calingasta, desarrollado por McEwen Copper, cuenta con su Estudio de Factibilidad presentado en octubre de 2025. El esquema técnico proyecta un desembolso inicial de US$ 3.170 millones y una vida útil operativa de 22 años, estimando una producción anual media de 148.200 toneladas de cátodos de cobre (volumen que alcanzará las 204.800 toneladas anuales en los primeros cinco ejercicios).

El diseño metodológico se basa en la extracción por solventes y electroobtención (SX/EW) a partir de lixiviación en pilas, lo que permite obtener cobre electrolítico de máxima pureza (99,99%) directamente en la mina sin recurrir a plantas de fundición. Entre los parámetros previstos en su ingeniería figuran:

Eficiencia hídrica: reducción del 74% en el consumo de agua en comparación con operaciones convencionales de molienda.

Huella de carbono: disminución del 72% en la intensidad de emisiones respecto del promedio de la industria minera mundial, proyectando la neutralidad de carbono para 2038.

Energía y residuos: abastecimiento con energía 100% renovable y eliminación total de diques de colas.

En cuanto a la base geológica, el yacimiento cuenta con reservas probadas y probables de 10.200 millones de libras de cobre, sumadas a recursos medidos e indicados por 5.400 millones e inferidos por 20.000 millones. Actualmente, la compañía evalúa estudios para el tratamiento futuro de sulfuros primarios con el fin de prolongar la vida operativa del yacimiento.

El emprendimiento ya dispone de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, está adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y mantiene un convenio de asistencia con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para alinear sus estándares con la normativa internacional de sustentabilidad.

El rol del Pacto Global en la actividad productiva

El Pacto Global Argentina es una plataforma voluntaria impulsada por la ONU que agrupa a más de 1.000 empresas e instituciones locales (de un universo global superior a 25.000 adherentes). La red promueve la alineación de las decisiones corporativas con diez principios universales distribuidos en cuatro pilares: derechos humanos, normas laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción.

Es importante remarcar que la entidad no funciona como un organismo fiscalizador ni otorga permisos habilitantes o certificaciones automáticas de sustentabilidad. Su propósito central es brindar espacios de formación, intercambio de mejores prácticas y construcción de agendas comunes.

En el ámbito minero, la participación en este foro adquiere relevancia para monitorear la gestión de los recursos naturales, el vínculo con las comunidades locales, la seguridad en los ambientes de trabajo y la integridad en las cadenas de abastecimiento a medida que los proyectos pasan de la ingeniería a la fase operativa.