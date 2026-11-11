Causa Techo Digno: el STJ revisa la absolución de la exintendenta Martini

La exintendenta de Bariloche, María Martini fue absuelta por el tribunal de juicio. Foto: Chino Leiva

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) volverá este jueves sobre la megacausa Techo Digno, con una audiencia convocada para las 9 por el expediente de la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini.

La máxima instancia judicial provincial deberá analizar el planteo de la Fiscalía contra la absolución en favor de la exjefa comunal y, luego, confirmada por el Tribunal de Impugnación.

Martini fue absuelta el 30 de marzo por un tribunal de juicio, que también favoreció al exinspector municipal de obras Alfredo Milano.

Esa decisión fue unánime y descartó la responsabilidad penal de ambos por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado. El 18 de agosto, el Tribunal de Impugnación confirmó ese pronunciamiento y rechazó el recurso fiscal.

La acusación se concentró en cuatro licitaciones del programa nacional de viviendas Techo Digno, que comprendían la construcción de 871 viviendas en Bariloche durante la gestión de Martini, entre fines de 2013 y 2015.

Según la Fiscalía, el municipio habría realizado pagos a las empresas contratistas por avances de obra que no se correspondían con el grado real de ejecución de las viviendas. A Martini le atribuyeron haber avalado esas erogaciones y provocado un perjuicio a las cuentas públicas municipales. En tanto, a Milano le reprocharon las certificaciones realizadas como inspector de obras.

Con la confirmación de la absolución por parte del Tribunal de Impugnación, la Fiscalía insistió con su impugnación y llevó el caso ante el STJ. La nueva audiencia permitirá escuchar los argumentos de las partes y avanzar en el análisis del recurso contra el fallo absolutorio.

El antecedente Gennuso

La convocatoria del máximo tribunal se produce en un escenario diferente al que existía cuando se fijó la audiencia.

En octubre, el STJ ya analizó un expediente de la absolución del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, que concluyó con la ratificación del fallo por peculado, aunque abrió el análisis para evaluar si correspondía el delito de malversación de caudales públicos y asignó esa misión al Tribunal de Impugnación.

La decisión fue unánime y estuvo a cargo de los jueces Marcelo Chironi, María Florencia Caruso Martín y Emilio Stadler. El tribunal concluyó que la Fiscalía no logró demostrar que las operaciones financieras realizadas durante la gestión de Gennuso hubieran cambiado el destino de los fondos o provocado un perjuicio concreto al municipio.

Los jueces entendieron que no alcanzaba con demostrar el traslado del dinero entre cuentas bancarias, sino que debía acreditarse un cambio efectivo en el destino de los recursos públicos. También valoraron que los fondos conservaron su trazabilidad y permanecieron bajo los controles municipales, mientras que las obras habitacionales finalmente se completaron.

El tribunal agregó que, aun si se hubiera considerado configurada la malversación en su forma básica, la acción penal estaba prescripta.

El exintendente había sido absuelto a fines de 2025 por peculado, después de que se investigara el traslado de recursos del programa Techo Digno desde una cuenta del Banco Nación a otra del municipio en el Credicoop, donde se constituyeron dos plazos fijos: uno por $100 millones en enero de 2016 y otro por $5 millones en octubre de ese año.

El expediente Gennuso concluyó con absoluciones por las dos figuras penales examinadas. Pero, en el caso de Martini, el STJ recepcionará el cuestionamiento fiscal contra una absolución de la exjefa comunal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado. Las acusaciones y los hechos son diferentes.