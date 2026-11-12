Gasoducto Perito Moreno: la ampliación llega al 50% y TGS pide sumar más capacidad para 2027

El plan de infraestructura destinado a desbloquear el potencial del shale gas neuquino registra un avance significativo. La compañía TGS constató que la intervención sobre el Gasoducto Perito Moreno alcanzó el 50% de su ejecución global, ratificando la fecha del 1 de mayo de 2027 como el horizonte de puesta en marcha para responder a las necesidades de abastecimiento en los meses de mayor consumo.

A la par de estos trabajos, la empresa elevó un requerimiento formal ante las autoridades del área de Energía para añadir una capacidad de evacuación complementaria de 4,5 millones de m³/día (MMm³/d). Al acoplarse a los 14 MMm³/d acordados originalmente y que hoy están en obra, el aporte incremental conjunto escalará a 18,5 MMm³/d, situando la capacidad operativa final del conducto por encima de los 39 MMm³/d.

La iniciativa principal exigió un desembolso inicial de US$ 560 millones para montar tres estaciones de compresión sobre el recorrido y potenciar la infraestructura existente en Tratayén con 90.000 HP totales.

Para asegurar la distribución eficaz del recurso hacia los grandes centros de consumo del centro y norte argentino, la operadora destina un monto superior a los US$ 200 millones en obras del sistema Neuba, incorporando 20 kilómetros de tramos paralelos (looping) y 15.000 HP adicionales de compresión.

La mayor inyección de producción nacional generará una mejora en el frente externo estimada en más de US$ 700 millones al año, junto a un recorte del gasto público en divisas cercano a los US$ 450 millones por menor sustitución de insumos importados. Esto posibilitará reducir drásticamente los cargamentos de GNL durante el ciclo de frío y priorizar la generación eléctrica mediante gas local.

Estas inversiones se enmarcan en una hoja de ruta corporativa que busca transformar la matriz de ingresos de TGS hacia el final de la década, proyectando que para 2030 cerca del 75% de su negocio provenga de actividades no reguladas (midstream e industrialización).

La piedra angular de esta estrategia es la construcción de la planta de procesamiento de Líquidos de Gas Natural (NGLs) en Tratayén bajo el esquema RIGI, iniciativa que ya cuenta con más del 96% de su capacidad contratada en firme por las operadoras para abastecer el mercado interno y exportar etano, propano, butano y gasolina natural.