Necrológicas de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

RUIZ PEREZ, OSCAR SEGUNDO CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUEN a la edad de 78 años y comunica que sus restos fueron velados en sala G de calle REP. ITALIA 3979 y fueron inhumados el dia 10 de NOVIEMBRE del 2026, a las 13 hs. En el cementerio PROGRESO de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ARIAS, LAURA AZUCENA Falleció en Neuquén el día 7 de Noviembre, a la edad de 83 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados el día 8/11 a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF